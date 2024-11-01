HD9860/91
ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุดได้อย่างง่ายดาย
Philips Airfryer XXL ใหม่ช่วยคิดและทำอาหารให้คุณ ด้วยเทคโนโลยี Smart Sensing ทำให้ Airfryer ตัวนี้ปรับเวลาและอุณหภูมิระหว่างปรุงอาหารได้อัตโนมัติเพื่อปรุงอาหารให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ให้คุณเลือกและสนุกไปกับทุกๆ คำดูประโยชน์ทั้งหมด
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เชฟมืออาชีพของเราได้ออกแบบโปรแกรม Smart Chef เพื่อการคิดและทำอาหารให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งแท่งสดหรือแช่แข็ง น่องไก่หรือไก่ทั้งตัว หรือแม้กระทั่งปลาทั้งตัว เพียงกดแค่ปุ่มเดียว Airfryer XXL ของคุณจะทำการคิดและปรุงอาหารให้กับคุณ
คุณสามารถบันทึกอาหารจานโปรดของคุณ และเครื่องจะทำให้เป็นแบบที่คุณต้องการทุกครั้งเพียงแค่กดปุ่มเดียว โหมดบันทึกจานโปรดจะปรุงอาหารของคุณในเวลาและอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าร้อนๆ แสนอร่อย หรือสูตรครอบครัวที่ชื่นชอบก็จะสมบูรณ์แบบทุกครั้ง
เพลิดเพลินกับอาหารทอดที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น กรอบนอกนุ่มใน ซ้ำยังมีไขมันน้อยลงถึง 90%* Philips Airfryer XXL ใช้อากาศร้อน (แทนที่น้ำมัน) ในการทอดอาหารโดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย หรืออาจไม่ต้องใช้เลย Philips Rapid Air สร้างการไหลเวียนของอากาศได้เร็วขึ้น 7 เท่าเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับผลลัพธ์อันแสนกรอบยิ่งขึ้น** และรสชาติที่อร่อย
ตอนนี้คุณสามารถรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นและกำจัดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารได้ Phillips XXL Airfryer มีเทคโนโลยีการขจัดไขมันที่จะช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน ให้คุณลิ้มรสไก่ย่างทั้งตัวที่มีผิวกรอบ เนื้อนุ่ม และมีไขมันอิ่มตัวน้อยลงถึง 50%***
ใช่แล้ว คุณสามารถทำอาหารขนาดครอบครัวด้วย Airfryer XXL ใหม่ ด้วยความจุแบบเต็มขนาด ทำให้สามารถทำอาหารมื้อใหญ่และอร่อยได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถทำอาหารโดยใช้ไก่ทั้งตัวหรือมันฝรั่งถึง 1.4 กิโลกรัม เพื่อสนองความต้องการของครอบครัวหรือเพื่อนฝูง สามารถทำอาหารได้ถึง 6 ที่ด้วยตะกร้าความจุ 7.3 ลิตรขนาดใหญ่
คุณสามารถสร้างสรรค์เมนูนับร้อยด้วย Airfryer XXL ของคุณ ทอด อบ ย่าง คั่ว และแม้กระทั่งอุ่นอาหารของคุณ ให้ทุกๆ คำอร่อยเหมือนเป็นคำสุดท้ายด้วย Philips Air flow และอุปกรณ์ดีไซน์รูปปลาดาว ที่ปรุงอาหารอย่างสม่ำเสมอจากทุกด้านเพื่อมื้อที่สมบูรณ์แบบทุกครั้ง
เปลี่ยนตัวเองจากผู้ใช้ Airfryer มือใหม่ถอดฝักสู่เชฟ Airfryer ด้วย HomeID และ Philips Airfryer XXL ของคุณ ค้นหาสูตรอาหารแสนอร่อยนับพัน พร้อมลิ้มลองสารพัดเมนูจานเด็ดใหม่ๆ แสนเร้าใจ
ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็วด้วยตะกร้า Airfryer QuickClean ที่มาพร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติดด้านใน โดยชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถล้างทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้เพื่อการทำความสะอาดแบบไม่ยุ่งยาก
Philips Airfryer ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ โดยทำมื้ออาหารแสนอร่อยด้วยการใช้พลังงานน้อยลงถึง 70% และเร็วขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับเตาอบโดยทั่วไป****
ด้วยโหมดการอุ่นอันแสนสะดวกของเรา คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารเมื่อคุณพร้อม โดยจะช่วยให้อาหารของคุณอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสมถึง 30 นาที
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ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
น้ำหนักและขนาด
ความทนทาน
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