คำค้นหา

  • ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุดได้อย่างง่ายดาย ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุดได้อย่างง่ายดาย ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุดได้อย่างง่ายดาย
  • Play Pause

    Premium Airfryer XXL

    HD9860/91

    ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุดได้อย่างง่ายดาย

    Philips Airfryer XXL ใหม่ช่วยคิดและทำอาหารให้คุณ ด้วยเทคโนโลยี Smart Sensing ทำให้ Airfryer ตัวนี้ปรับเวลาและอุณหภูมิระหว่างปรุงอาหารได้อัตโนมัติเพื่อปรุงอาหารให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ให้คุณเลือกและสนุกไปกับทุกๆ คำ

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    Premium Airfryer XXL

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู Airfryer ทั้งหมด

    ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุดได้อย่างง่ายดาย

    ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

    • เทคโนโลยี Smart Sensing
    • เทคโนโลยีการขจัดไขมัน
    • เทคโนโลยี Rapid Air
    • สีดำ, สีทองแดง, 1.4 กก.
    โปรแกรม Smart Chef สำหรับอาหารยอดนิยม

    โปรแกรม Smart Chef สำหรับอาหารยอดนิยม

    เชฟมืออาชีพของเราได้ออกแบบโปรแกรม Smart Chef เพื่อการคิดและทำอาหารให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งแท่งสดหรือแช่แข็ง น่องไก่หรือไก่ทั้งตัว หรือแม้กระทั่งปลาทั้งตัว เพียงกดแค่ปุ่มเดียว Airfryer XXL ของคุณจะทำการคิดและปรุงอาหารให้กับคุณ

    การตั้งค่า "บันทึกอาหารจานโปรดของคุณ” อย่างสะดวก

    การตั้งค่า "บันทึกอาหารจานโปรดของคุณ” อย่างสะดวก

    คุณสามารถบันทึกอาหารจานโปรดของคุณ และเครื่องจะทำให้เป็นแบบที่คุณต้องการทุกครั้งเพียงแค่กดปุ่มเดียว โหมดบันทึกจานโปรดจะปรุงอาหารของคุณในเวลาและอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าร้อนๆ แสนอร่อย หรือสูตรครอบครัวที่ชื่นชอบก็จะสมบูรณ์แบบทุกครั้ง

    Airfryer รุ่นดั้งเดิมที่มีความเร็วของการหมุนเวียนอากาศเพิ่มขึ้น 7 เท่า*

    Airfryer รุ่นดั้งเดิมที่มีความเร็วของการหมุนเวียนอากาศเพิ่มขึ้น 7 เท่า*

    เพลิดเพลินกับอาหารทอดที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น กรอบนอกนุ่มใน ซ้ำยังมีไขมันน้อยลงถึง 90%* Philips Airfryer XXL ใช้อากาศร้อน (แทนที่น้ำมัน) ในการทอดอาหารโดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย หรืออาจไม่ต้องใช้เลย Philips Rapid Air สร้างการไหลเวียนของอากาศได้เร็วขึ้น 7 เท่าเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับผลลัพธ์อันแสนกรอบยิ่งขึ้น** และรสชาติที่อร่อย

    เทคโนโลยีขจัดไขมันช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน

    เทคโนโลยีขจัดไขมันช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน

    ตอนนี้คุณสามารถรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นและกำจัดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารได้ Phillips XXL Airfryer มีเทคโนโลยีการขจัดไขมันที่จะช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน ให้คุณลิ้มรสไก่ย่างทั้งตัวที่มีผิวกรอบ เนื้อนุ่ม และมีไขมันอิ่มตัวน้อยลงถึง 50%***

    ความจุระดับ XXL ที่สามารถใส่ไก่เข้าไปได้ทั้งตัวหรือมันฝรั่งทอด 1.4 กก.

    ความจุระดับ XXL ที่สามารถใส่ไก่เข้าไปได้ทั้งตัวหรือมันฝรั่งทอด 1.4 กก.

    ใช่แล้ว คุณสามารถทำอาหารขนาดครอบครัวด้วย Airfryer XXL ใหม่ ด้วยความจุแบบเต็มขนาด ทำให้สามารถทำอาหารมื้อใหญ่และอร่อยได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถทำอาหารโดยใช้ไก่ทั้งตัวหรือมันฝรั่งถึง 1.4 กิโลกรัม เพื่อสนองความต้องการของครอบครัวหรือเพื่อนฝูง สามารถทำอาหารได้ถึง 6 ที่ด้วยตะกร้าความจุ 7.3 ลิตรขนาดใหญ่

    ใช้งานได้หลากหลาย: ทอด อบ ย่าง คั่ว หรือแม้กระทั่งอุ่นร้อน

    ใช้งานได้หลากหลาย: ทอด อบ ย่าง คั่ว หรือแม้กระทั่งอุ่นร้อน

    คุณสามารถสร้างสรรค์เมนูนับร้อยด้วย Airfryer XXL ของคุณ ทอด อบ ย่าง คั่ว และแม้กระทั่งอุ่นอาหารของคุณ ให้ทุกๆ คำอร่อยเหมือนเป็นคำสุดท้ายด้วย Philips Air flow และอุปกรณ์ดีไซน์รูปปลาดาว ที่ปรุงอาหารอย่างสม่ำเสมอจากทุกด้านเพื่อมื้อที่สมบูรณ์แบบทุกครั้ง

    แอปเดียวที่มีสูตรอาหารนับร้อย

    แอปเดียวที่มีสูตรอาหารนับร้อย

    เปลี่ยนตัวเองจากผู้ใช้ Airfryer มือใหม่ถอดฝักสู่เชฟ Airfryer ด้วย HomeID และ Philips Airfryer XXL ของคุณ ค้นหาสูตรอาหารแสนอร่อยนับพัน พร้อมลิ้มลองสารพัดเมนูจานเด็ดใหม่ๆ แสนเร้าใจ

    QuickClean และใช้กับเครื่องล้างจานได้สำหรับชิ้นส่วนที่ถอดได้ทั้งหมด

    QuickClean และใช้กับเครื่องล้างจานได้สำหรับชิ้นส่วนที่ถอดได้ทั้งหมด

    ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็วด้วยตะกร้า Airfryer QuickClean ที่มาพร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติดด้านใน โดยชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถล้างทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้เพื่อการทำความสะอาดแบบไม่ยุ่งยาก

    ใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    ใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    Philips Airfryer ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ โดยทำมื้ออาหารแสนอร่อยด้วยการใช้พลังงานน้อยลงถึง 70% และเร็วขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับเตาอบโดยทั่วไป****

    โหมดการอุ่นแสนสะดวก

    โหมดการอุ่นแสนสะดวก

    ด้วยโหมดการอุ่นอันแสนสะดวกของเรา คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารเมื่อคุณพร้อม โดยจะช่วยให้อาหารของคุณอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสมถึง 30 นาที

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2200-2225
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240
      ความถี่
      50
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      ความจุ
      1.4 กก.
      ทนความร้อน
      มี
      ฐานกันลื่น
      มี
      ฝาโปร่งใส
      ไม่มี
      อินเตอร์เฟซ
      ดิจิตอล
      ความยาวสายไฟ
      0.8 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      มี
      จำนวนตะแกรง
      1
      ตะแกรงแบบถอดได้
      มี
      ตัวจับเวลา
      มี
      รีโมทคอนโทรล
      ไม่มี
      เทคโนโลยี
      Smart Sensing / Rapid Air
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      มี
      ผนังกั้น Coolwall
      มี
      อุณหภูมิสูงสุด (°C)
      200°C
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ไม่มี
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      ชุดเตาปิ้งย่าง
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      ชุดอบขนม
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
      ชุดทำพิซซ่า
      เคลือบสารกันติด
      มี
      รับประกัน
      2 ปี
      ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
      ชิ้นเดียว
      การเชื่อมต่อ
      มี
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 4
      บรรจุุภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวน้ำหนักเบา

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      430.1
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      321.6
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      315.7
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      7,99 กก.
      ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
      430,1 x 321,6 x 315,7 มม.
      ความยาวของบรรจุภัณฑ์
      395
      ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
      395
      ความสูงของบรรจุภัณฑ์
      398
      น้ำหนักบรรจุภัณฑ์
      10.65 กก.
      ขนาดของบรรจุุภัณฑ์
      395 x 395 x398 มม.

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      >90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือ
      นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    Clippin

    ค้นหาอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริม

    ไปที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดมันฝรั่งสดจากเครื่องทอดอาหารรุ่นทั่วไปของ Phillips
    • *เทคโนโลยี Rapid Air เพิ่มความเร็วการหมุนเวียนอากาศในตะกร้าได้สูงถึง 7 เท่า เมื่อเทียบกับความเร็วการหมุนเวียนอากาศใน Philips Viva Airfryer ที่มีพื้นแบนราบ
    • **ขจัดไขมันออกจากขาไก่ดิบ 3 ขา ปรุงสุกที่ 180°C เป็นเวลา 24 นาที
    • ***ค่าไฟจากการปรุงสุกอกไก่หนึ่งชิ้น (ตั้งค่า AF 160°C ไม่อุ่นก่อน) หรือเนื้อปลาแซลมอนหนึ่งชิ้น (200C ไม่อุ่นก่อน) vs. การใช้เตาอบชั้น A ร้อยละโดยเฉลี่ยตามค่าการวัดจากห้องปฏิบัติการภายในด้วยผลิตภัณฑ์ HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอาจให้ผลลัพธ์ต่างกัน

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด