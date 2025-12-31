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ยกเลิกการผลิต

Care Thick & Long Hairที่หนีบผมตรง

HP8346/00

เส้นผมหนาและยาวเป็นพิเศษ: จัดแต่งทรงได้หลายสไตล์ รวดเร็วขึ้น

เครื่องหนีบผมตรง Philips Care Thick & Long Hair + ใหม่ออกแบบพิเศษเพื่อเหยียดผมหนาและยาวได้อย่างง่ายดาย ด้วยแผ่นความร้อนกว้างขึ้น 40% และหวีดับเบิลแอคชันแบบถอดได้

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องหนีบผมตรงพร้อมแผ่นความร้อนกว้างขึ้น

เส้นผมหนาและยาวเป็นพิเศษ: จัดแต่งทรงได้หลายสไตล์ รวดเร็วขึ้น

  • แผ่นเซรามิค

  • การกระจายความร้อนทั่วถึง 199C

  • การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน

ความร้อนสูงแบบมืออาชีพ 230°C เพื่อเส้นผมสวยสมบูรณ์แบบ

ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ

แผ่นเซรามิคกว้างเป็นพิเศษเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผมหนาหรือผมยาว

การยืดผมที่หนาหรือผมยาวอาจต้องใช้เวลานานกว่าปกติ เนื่องจากแผ่นยืดผมทั่วไปจะแคบเกินไป ดังนั้นผมที่หนาจึงต้องยืดหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ด้วยแผ่นเซรามิคกว้างเป็นพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อผมหนาหรือผมยาวโดยเฉพาะ แผ่นยืดผมที่กว้างขึ้นที่ให้พื้นผิวการยืดที่มากขึ้น 40% สามารถยืดผมต่อครั้งได้มากขึ้นจึงประหยัดเวลาในการยืดผม

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

ให้การดูแลเส้นผมทันทีด้วยไอออน การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู

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