รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HP8346/00
เส้นผมหนาและยาวเป็นพิเศษ: จัดแต่งทรงได้หลายสไตล์ รวดเร็วขึ้น
เครื่องหนีบผมตรง Philips Care Thick & Long Hair + ใหม่ออกแบบพิเศษเพื่อเหยียดผมหนาและยาวได้อย่างง่ายดาย ด้วยแผ่นความร้อนกว้างขึ้น 40% และหวีดับเบิลแอคชันแบบถอดได้
แผ่นเซรามิค
การกระจายความร้อนทั่วถึง 199C
การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน
ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ
การยืดผมที่หนาหรือผมยาวอาจต้องใช้เวลานานกว่าปกติ เนื่องจากแผ่นยืดผมทั่วไปจะแคบเกินไป ดังนั้นผมที่หนาจึงต้องยืดหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ด้วยแผ่นเซรามิคกว้างเป็นพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อผมหนาหรือผมยาวโดยเฉพาะ แผ่นยืดผมที่กว้างขึ้นที่ให้พื้นผิวการยืดที่มากขึ้น 40% สามารถยืดผมต่อครั้งได้มากขึ้นจึงประหยัดเวลาในการยืดผม
ให้การดูแลเส้นผมทันทีด้วยไอออน การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู
ความคิดเห็น