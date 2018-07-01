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  • สนุกกับการทำอาหารด้วยตนเองที่บ้านได้ในพริบตา
  • สนุกกับการทำอาหารด้วยตนเองที่บ้านได้ในพริบตา
  • สนุกกับการทำอาหารด้วยตนเองที่บ้านได้ในพริบตา
  • สนุกกับการทำอาหารด้วยตนเองที่บ้านได้ในพริบตา

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องปั่นมือถือ

HR1364/00

4

| (1) วิจารณ์

สนุกกับการทำอาหารด้วยตนเองที่บ้านได้ในพริบตา

เครื่องปั่นแบบมือถือ Philips ผสานพลังแรง 600 วัตต์กับใบมีด Double-Action ให้คุณปั่นอาหารได้ในพริบตา การเตรียมอาหารแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยตนเองที่บ้านเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องปั่นพร้อมใบมีด Double-Action

สนุกกับการทำอาหารด้วยตนเองที่บ้านได้ในพริบตา

  • 600 วัตต์

  • แท่งพลาสติก

  • เครื่องบดสับและอุปกรณ์เสริม

มอเตอร์พลังแรง 600 วัตต์

มอเตอร์พลังแรง 600 วัตต์

บดสับอาหารได้ในพริบตา

สำหรับส่วนผสมที่แข็งมาก

สำหรับส่วนผสมที่แข็งมาก

เครื่องปั่นแบบมือถือ Philips มีปุ่มเทอร์โบเพิ่มพลังแรงพิเศษสำหรับการบดส่วนผสมที่แข็งเป็นพิเศษ

Double Action ระบบใบมีดแฝด

Double Action ระบบใบมีดแฝด

ระบบใบมีดแฝดของเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips สามารถตัดได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
3
2
1

01/07/2018

Malaysia

Malaysia

OK on the whole

I find the stick blender and whisk useful items in the kitchen. The chopper attachment obviously has design faults, the plastic sprocket is not suitable and failed within a couple of uses. If I buy another similar piece of equipment, I will look at other brands.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1364/00 Hand blender

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1364/00 Hand blender

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