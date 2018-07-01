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ยกเลิกการผลิต
HR1364/00
สนุกกับการทำอาหารด้วยตนเองที่บ้านได้ในพริบตา
เครื่องปั่นแบบมือถือ Philips ผสานพลังแรง 600 วัตต์กับใบมีด Double-Action ให้คุณปั่นอาหารได้ในพริบตา การเตรียมอาหารแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยตนเองที่บ้านเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน!
600 วัตต์
แท่งพลาสติก
เครื่องบดสับและอุปกรณ์เสริม
บดสับอาหารได้ในพริบตา
เครื่องปั่นแบบมือถือ Philips มีปุ่มเทอร์โบเพิ่มพลังแรงพิเศษสำหรับการบดส่วนผสมที่แข็งเป็นพิเศษ
ระบบใบมีดแฝดของเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips สามารถตัดได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
PeterR
01/07/2018
Malaysia
OK on the whole
I find the stick blender and whisk useful items in the kitchen. The chopper attachment obviously has design faults, the plastic sprocket is not suitable and failed within a couple of uses. If I buy another similar piece of equipment, I will look at other brands.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1364/00 Hand blender
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1364/00 Hand blender