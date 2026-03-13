สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ
รับประกัน 2 ปีเต็ม
การเตรียมอาหาร
ทุกรุ่น
Daily Collection เครื่องปั่นมือถือ
ยกเลิกการผลิต
ฝ่ายสนับสนุน
HR1364/00
ไปที่ร้านค้า
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี
คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย
User Manual Philips Daily Collection Hand blender
เครื่องปั่นแบบมือถือ Philips ผสานพลังแรง 600 วัตต์กับใบมีด Double-Action ให้คุณปั่นอาหารได้ในพริบตา การเตรียมอาหารแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยตนเองที่บ้านเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน!
ทั้งหมด (1)
ฉันสามารถเทน้ำร้อนลงในโถเครื่องปั่น Philips ได้หรือไม่
ติดต่อ Philips
เรายินดีจะช่วยคุณ