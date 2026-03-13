ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

Daily Collection เครื่องปั่นมือถือ

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

Daily Collectionเครื่องปั่นมือถือ

HR1364/00

Daily Collection เครื่องปั่นมือถือ

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF ไฟล์, 1.7 MB
  • 13 March 2026

เครื่องปั่นแบบมือถือ Philips ผสานพลังแรง 600 วัตต์กับใบมีด Double-Action ให้คุณปั่นอาหารได้ในพริบตา การเตรียมอาหารแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยตนเองที่บ้านเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน!

  • PDF ไฟล์
  • 27 September 2026

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ