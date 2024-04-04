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เครื่องผสมอาหารแบบตั้ง

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เครื่องผสมอาหารแบบตั้ง

HR1565/50

เครื่องผสมอาหารแบบตั้ง

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การทำเค้ก, พาย และขนมปังแบบโฮมเมดที่แสนอร่อยสำหรับทุกคนในครอบครัวของคุณจะไม่ใช่เรื่องยากลำบากอีกต่อไป เครื่องผสมอาหารทั้งแบบโถและแบบตั้งขนาด 400 W ของ Philips จะทำงานแทนคุณ คุณสามารถทำส่วนผสมที่แสนวิเศษได้ในเวลาไม่กี่นาที ผู้ช่วยประจำครัวของคุณอย่างแท้จริง

  • PDF ไฟล์
  • 4 April 2024

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