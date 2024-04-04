สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ
รับประกัน 2 ปีเต็ม
การเตรียมอาหาร
ทุกรุ่น
เครื่องผสมอาหารแบบตั้ง
ยกเลิกการผลิต
ฝ่ายสนับสนุน
HR1565/50
ไปที่ร้านค้า
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี
คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย
การทำเค้ก, พาย และขนมปังแบบโฮมเมดที่แสนอร่อยสำหรับทุกคนในครอบครัวของคุณจะไม่ใช่เรื่องยากลำบากอีกต่อไป เครื่องผสมอาหารทั้งแบบโถและแบบตั้งขนาด 400 W ของ Philips จะทำงานแทนคุณ คุณสามารถทำส่วนผสมที่แสนวิเศษได้ในเวลาไม่กี่นาที ผู้ช่วยประจำครัวของคุณอย่างแท้จริง
ติดต่อ Philips
เรายินดีจะช่วยคุณ