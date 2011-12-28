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ทุกรุ่น

  • สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
  • สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
  • สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
  • สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องสกัดน้ำผลไม้

HR1823/70

4.3

| (4) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย

เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips HR1823/70 คุณสามารถสกัดน้ำผลไม้สดแสนอร่อยได้ง่ายๆ ด้วยช่องใส่ผลไม้รูปทรงกลม ที่ช่วยลดขั้นตอนการตัดผักและผลไม้ก่อนสกัด ทั้งยังจัดเก็บได้ง่ายมากด้วยการออกแบบขนาดกะทัดรัด

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องสกัดน้ำผลไม้: พร้อมเสิร์ฟได้ทันที จัดเก็บได้อย่างง่ายดาย

สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย

  • 220 วัตต์

  • ความเร็ว 1 ระดับ

  • ขาว/ฟ้า

ช่องใส่แบบกลมเพื่อการใส่ส่วนผสมที่ง่ายดาย

ช่องใส่แบบกลมเพื่อการใส่ส่วนผสมที่ง่ายดาย

ช่องใส่แบบกลมเพื่อการใส่ส่วนผสมที่ง่ายดาย

แผ่นกรอง Micro Mesh ช่วยให้ได้น้ำผลไม้ที่มากกว่า

แผ่นกรอง Micro Mesh ช่วยให้ได้น้ำผลไม้ที่มากกว่า

แผ่นกรอง Micro Mesh ช่วยให้ได้น้ำผลไม้ที่มากกว่า

ดีไซน์กะทัดรัด

ดีไซน์กะทัดรัด

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.3

จาก 5

4

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

28/12/2011

Singapore

Singapore

GOOD PRODUCT! :)

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer

26/05/2012

Singapore

Singapore

product received in order. works well.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer

05/05/2012

Singapore

Singapore

GOOD

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer

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