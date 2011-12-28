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สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips HR1823/70 คุณสามารถสกัดน้ำผลไม้สดแสนอร่อยได้ง่ายๆ ด้วยช่องใส่ผลไม้รูปทรงกลม ที่ช่วยลดขั้นตอนการตัดผักและผลไม้ก่อนสกัด ทั้งยังจัดเก็บได้ง่ายมากด้วยการออกแบบขนาดกะทัดรัด
220 วัตต์
ความเร็ว 1 ระดับ
ขาว/ฟ้า
ช่องใส่แบบกลมเพื่อการใส่ส่วนผสมที่ง่ายดาย
แผ่นกรอง Micro Mesh ช่วยให้ได้น้ำผลไม้ที่มากกว่า
4.3
จาก 5
4
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
JulzenTorrijos
28/12/2011
Singapore
GOOD PRODUCT! :)
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer
hsiu_wanglim
26/05/2012
Singapore
product received in order. works well.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer
DianaYeo
05/05/2012
Singapore
GOOD
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1823/70 Juicer