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Daily Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

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Daily Collectionเครื่องสกัดน้ำผลไม้

HR1823/70

Daily Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

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คู่มือและเอกสาร

User Manual Philips Daily Collection Juicer

  • PDF ไฟล์, 1.7 MB
  • 11 March 2024

เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips HR1823/70 คุณสามารถสกัดน้ำผลไม้สดแสนอร่อยได้ง่ายๆ ด้วยช่องใส่ผลไม้รูปทรงกลม ที่ช่วยลดขั้นตอนการตัดผักและผลไม้ก่อนสกัด ทั้งยังจัดเก็บได้ง่ายมากด้วยการออกแบบขนาดกะทัดรัด

  • PDF ไฟล์
  • 15 August 2024

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