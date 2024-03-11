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Daily Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้
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HR1823/70
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User Manual Philips Daily Collection Juicer
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips HR1823/70 คุณสามารถสกัดน้ำผลไม้สดแสนอร่อยได้ง่ายๆ ด้วยช่องใส่ผลไม้รูปทรงกลม ที่ช่วยลดขั้นตอนการตัดผักและผลไม้ก่อนสกัด ทั้งยังจัดเก็บได้ง่ายมากด้วยการออกแบบขนาดกะทัดรัด
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