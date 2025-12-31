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HR1841/80
ทำเครื่องดื่มและอาหารโฮมเมดได้ทันใจ
เครื่องปั่นและสกัดน้ำผลไม้กำลังไฟ 300 วัตต์ สามารถตั้งค่าความเร็วได้ 2 ระดับมาพร้อมปุ่มปั่นชั่วขณะ (pulse) ระบบทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว ชุดใบมีดถอดออกได้ โถปั่นจุ 1.5 ลิตรและเหยือกน้ำผลไม้จุ 0.7 ลิตร
300 วัตต์
เครื่องปั่น 1.5 ลิตร
พร้อมโถบดแห้ง
บดส่วนผสมชนิดแห้ง เช่น กาแฟ สมุนไพร เครื่องเทศ และธัญพืช
แผ่นกรอง Unique micro mesh ที่ทำจากสแตนเลสสตีล คั้นน้ำผลไม้ได้จนหยดสุดท้าย ให้น้ำผลไม้ได้มากยิ่งขึ้น
คุณสามารถทำน้ำผลไม้หรือสมูทตี้ได้ง่ายๆ
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