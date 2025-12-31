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  • ทำเครื่องดื่มและอาหารโฮมเมดได้ทันใจ
  • ทำเครื่องดื่มและอาหารโฮมเมดได้ทันใจ

ยกเลิกการผลิต

เครื่องปั่นและเครื่องสกัดน้ำผลไม้

HR1841/80

ทำเครื่องดื่มและอาหารโฮมเมดได้ทันใจ

เครื่องปั่นและสกัดน้ำผลไม้กำลังไฟ 300 วัตต์ สามารถตั้งค่าความเร็วได้ 2 ระดับมาพร้อมปุ่มปั่นชั่วขณะ (pulse) ระบบทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว ชุดใบมีดถอดออกได้ โถปั่นจุ 1.5 ลิตรและเหยือกน้ำผลไม้จุ 0.7 ลิตร

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ปั่นสมูทตี้ น้ำผลไม้ และเครื่องเทศเพื่อสุขภาพได้อย่างง่ายดาย

ทำเครื่องดื่มและอาหารโฮมเมดได้ทันใจ

  • 300 วัตต์

  • เครื่องปั่น 1.5 ลิตร

  • พร้อมโถบดแห้ง

โถบดแห้งสำหรับบดอาหาร

โถบดแห้งสำหรับบดอาหาร

บดส่วนผสมชนิดแห้ง เช่น กาแฟ สมุนไพร เครื่องเทศ และธัญพืช

คั้นน้ำผลไม้ได้มากขึ้นด้วยแผ่นกรอง Micro Mesh

แผ่นกรอง Unique micro mesh ที่ทำจากสแตนเลสสตีล คั้นน้ำผลไม้ได้จนหยดสุดท้าย ให้น้ำผลไม้ได้มากยิ่งขึ้น

เครื่องสกัดน้ำผลไม้และเครื่องปั่นอเนกประสงค์

เครื่องสกัดน้ำผลไม้และเครื่องปั่นอเนกประสงค์

คุณสามารถทำน้ำผลไม้หรือสมูทตี้ได้ง่ายๆ

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี