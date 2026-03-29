ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

เครื่องปั่นและเครื่องสกัดน้ำผลไม้

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

เครื่องปั่นและเครื่องสกัดน้ำผลไม้

HR1841/80

เครื่องปั่นและเครื่องสกัดน้ำผลไม้

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

เครื่องปั่นและสกัดน้ำผลไม้กำลังไฟ 300 วัตต์ สามารถตั้งค่าความเร็วได้ 2 ระดับมาพร้อมปุ่มปั่นชั่วขณะ (pulse) ระบบทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว ชุดใบมีดถอดออกได้ โถปั่นจุ 1.5 ลิตรและเหยือกน้ำผลไม้จุ 0.7 ลิตร

  • PDF ไฟล์
  • 29 March 2026

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ