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เครื่องปั่นและเครื่องสกัดน้ำผลไม้
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ฝ่ายสนับสนุน
HR1841/80
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เครื่องปั่นและสกัดน้ำผลไม้กำลังไฟ 300 วัตต์ สามารถตั้งค่าความเร็วได้ 2 ระดับมาพร้อมปุ่มปั่นชั่วขณะ (pulse) ระบบทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว ชุดใบมีดถอดออกได้ โถปั่นจุ 1.5 ลิตรและเหยือกน้ำผลไม้จุ 0.7 ลิตร
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