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HR1847/05
ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
ความเป็นไปได้ที่ไม่มีขอบเขตด้วยเครื่องปั่นและสกัดน้ำผลไม้จาก Philips ช่วยให้คุณเตรียมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้สด ซุปโฮมเมดแสนอร่อย สมูทตี้ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร และแม้แต่น้ำนมถั่วเหลือง สามารถบดถั่วและเครื่องเทศได้ และแม้แต่สลัด น้ำจิ้ม และซอร์สข้น
350 วัตต์
ความเร็ว 2 ระดับ
สีขาว/เงิน
เครื่องปั่น เครื่องบดสับ เครื่องบด
ชิ้นส่วนถอดออกได้ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้
ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย
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