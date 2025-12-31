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  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง
  • ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง

ยกเลิกการผลิต

Viva Collectionเครื่องสกัดน้ำผลไม้ เครื่องปั่น บด และบดสับ

HR1847/05

ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง

ความเป็นไปได้ที่ไม่มีขอบเขตด้วยเครื่องปั่นและสกัดน้ำผลไม้จาก Philips ช่วยให้คุณเตรียมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้สด ซุปโฮมเมดแสนอร่อย สมูทตี้ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร และแม้แต่น้ำนมถั่วเหลือง สามารถบดถั่วและเครื่องเทศได้ และแม้แต่สลัด น้ำจิ้ม และซอร์สข้น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ปั่นสมูทตี้ น้ำผลไม้ และเครื่องเทศเพื่อสุขภาพได้อย่างง่ายดาย

ที่สุดของความหลากหลายโดยไม่เปลืองแรง

  • 350 วัตต์

  • ความเร็ว 2 ระดับ

  • สีขาว/เงิน

  • เครื่องปั่น เครื่องบดสับ เครื่องบด

โถเครื่องปั่น 1000 มล.

ใช้กับเครื่องล้างจานได้

ใช้กับเครื่องล้างจานได้

ชิ้นส่วนถอดออกได้ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้

ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี