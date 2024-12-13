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การเตรียมอาหาร
ทุกรุ่น
Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้ เครื่องปั่น บด และบดสับ
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HR1847/05
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User Manual Philips Viva Collection Juicer; Blender and Chopper
มีฟองออกมาจากเครื่องปั่น Philips ของฉัน
เครื่องปั่น Philips ของฉันอุดตันในระหว่างการปั่น
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