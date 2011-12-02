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HR1851/00
เพลิดเพลินกับน้ำผลไม้สดในไม่กี่วินาที
สามารถใช้เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips HR1851/00 เพื่อคั้นน้ำผลไม้ที่มีเนื้อแข็งหรือเนื้อนิ่มและผักสดได้ง่ายๆ ด้วยมอเตอร์กำลังไฟสูงถึง 500 วัตต์ ควบคุมระดับความเร็วได้ 2 ระดับ
500 วัตต์
1.5 ลิตร
ท่อขนาดปกติ
แผ่นกรอง Unique micro mesh ที่ทำจากสแตนเลสสตีล คั้นน้ำผลไม้ได้จนหยดสุดท้าย ให้น้ำผลไม้ได้มากยิ่งขึ้น
ความเร็ว 2 ระดับ ช่วยให้สกัดน้ำผลไม้ที่มีเนื้อแข็งหรือเนื้อนิ่มได้อย่างรวดเร็ว
3.5
จาก 5
4
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TohWilliam_Hwee_Howe
02/12/2011
Singapore
This is a fantastic products, a must for every household if you are looking for healthy lifestyle.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1851/00 Juicer
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Siok_Hoon,_FlorenceTan
19/01/2012
Singapore
I really like this machine as it operates silently unlike the previous one I had
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Choon_MengTeo
19/07/2011
Singapore
Very good buy and overall satisfied. Would not hessitate to recommend to my friend.
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