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ทุกรุ่น

  • เพลิดเพลินกับน้ำผลไม้สดในไม่กี่วินาที
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Viva Collectionเครื่องสกัดน้ำผลไม้

HR1851/00

3.5

| (4) ตรวจดู

เพลิดเพลินกับน้ำผลไม้สดในไม่กี่วินาที

สามารถใช้เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips HR1851/00 เพื่อคั้นน้ำผลไม้ที่มีเนื้อแข็งหรือเนื้อนิ่มและผักสดได้ง่ายๆ ด้วยมอเตอร์กำลังไฟสูงถึง 500 วัตต์ ควบคุมระดับความเร็วได้ 2 ระดับ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องสกัดน้ำผลไม้ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

เพลิดเพลินกับน้ำผลไม้สดในไม่กี่วินาที

  • 500 วัตต์

  • 1.5 ลิตร

  • ท่อขนาดปกติ

คั้นน้ำผลไม้ได้มากขึ้นด้วยแผ่นกรอง Micro Mesh

แผ่นกรอง Unique micro mesh ที่ทำจากสแตนเลสสตีล คั้นน้ำผลไม้ได้จนหยดสุดท้าย ให้น้ำผลไม้ได้มากยิ่งขึ้น

สกัดน้ำได้ต่อเนื่องด้วยเหยือกใหญ่พิเศษ

สกัดน้ำได้ต่อเนื่องด้วยเหยือกใหญ่พิเศษ

ควบคุมความเร็วได้ 2 ระดับสำหรับผลไม้เนื้อแข็งและเนื้อนิ่ม

ควบคุมความเร็วได้ 2 ระดับสำหรับผลไม้เนื้อแข็งและเนื้อนิ่ม

ความเร็ว 2 ระดับ ช่วยให้สกัดน้ำผลไม้ที่มีเนื้อแข็งหรือเนื้อนิ่มได้อย่างรวดเร็ว

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3.5

จาก 5

4

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3
2

02/12/2011

Singapore

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This is a fantastic products, a must for every household if you are looking for healthy lifestyle.

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19/01/2012

Singapore

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I really like this machine as it operates silently unlike the previous one I had

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19/07/2011

Singapore

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Very good buy and overall satisfied. Would not hessitate to recommend to my friend.

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