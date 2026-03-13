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Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

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Viva Collectionเครื่องสกัดน้ำผลไม้

HR1851/00

Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

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คู่มือและเอกสาร

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF ไฟล์, 1.8 MB
  • 13 March 2026

สามารถใช้เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips HR1851/00 เพื่อคั้นน้ำผลไม้ที่มีเนื้อแข็งหรือเนื้อนิ่มและผักสดได้ง่ายๆ ด้วยมอเตอร์กำลังไฟสูงถึง 500 วัตต์ ควบคุมระดับความเร็วได้ 2 ระดับ

  • PDF ไฟล์
  • 29 March 2026

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