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Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้
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HR1851/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer
สามารถใช้เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips HR1851/00 เพื่อคั้นน้ำผลไม้ที่มีเนื้อแข็งหรือเนื้อนิ่มและผักสดได้ง่ายๆ ด้วยมอเตอร์กำลังไฟสูงถึง 500 วัตต์ ควบคุมระดับความเร็วได้ 2 ระดับ
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