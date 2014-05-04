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ยกเลิกการผลิต
HTB3510/40
สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก
ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยระบบโฮมเธียเตอร์จาก Philips HTB3510 ซึ่งมีตัวขับเสียงลำโพงทรงพลัง 1000 วัตต์พร้อมท่อเสียงเบสคู่และการเล่นแผ่น 3D Blu-ray ชวนดื่มด่ำ
3D Blu-ray
1000 วัตต์
EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย
สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3 หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสนง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบการชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips
HDMI คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้ และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น
3.0
จาก 5
3
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DjOnez
04/05/2014
Malaysia
This Product Is Awesome
Have a smart design & compatible at any place. Easy to use & connect with my laptop, Dj device & internet. Have a excellent true sound and easy to synchronize with my laptop HD graphic card & HD audio card for the excellent result.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
GbxGinaz
15/02/2014
Malaysia
Works only for 6 month
The HTS works perfectly for 6 month. Suddenly got problem to the sound (no sound) while everything else has not change & other functions such as USB/Bluray/SmartTV still functioning perfectly. I'm sending this to the nearest service center.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
alproses
29/01/2016
Singapore
Very poor design less than Two years Old. The Bluray is unable to repair.
Product Unable repair in less two year. No sparepart.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater
ในการตรวจสอบว่า Video on Demand มีพร้อมใช้งานในประเทศของคุณหรือไม่ โปรดเยี่ยมชมที่ www.philips.com/blu-ray
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