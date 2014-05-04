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โฮมเธียเตอร์ 5.1 3D Blu-ray

HTB3510/40

3

| (3) ตรวจดู

สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยระบบโฮมเธียเตอร์จาก Philips HTB3510 ซึ่งมีตัวขับเสียงลำโพงทรงพลัง 1000 วัตต์พร้อมท่อเสียงเบสคู่และการเล่นแผ่น 3D Blu-ray ชวนดื่มด่ำ

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สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก

  • 3D Blu-ray

  • 1000 วัตต์

EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

สัญญาณเสียงเข้าเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3

สัญญาณเสียงเข้าเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3

สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3 หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสนง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบการชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips

HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ

HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ

HDMI คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้ และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.0

จาก 5

3

ตรวจดู

4
2

04/05/2014

Malaysia

Malaysia

This Product Is Awesome

Have a smart design & compatible at any place. Easy to use & connect with my laptop, Dj device & internet. Have a excellent true sound and easy to synchronize with my laptop HD graphic card & HD audio card for the excellent result.

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

15/02/2014

Malaysia

Malaysia

Works only for 6 month

The HTS works perfectly for 6 month. Suddenly got problem to the sound (no sound) while everything else has not change & other functions such as USB/Bluray/SmartTV still functioning perfectly. I'm sending this to the nearest service center.

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

29/01/2016

Singapore

Singapore

Very poor design less than Two years Old. The Bluray is unable to repair.

Product Unable repair in less two year. No sparepart.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3510 5.1 3D Blu-ray Home theater

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  1. ในการตรวจสอบว่า Video on Demand มีพร้อมใช้งานในประเทศของคุณหรือไม่ โปรดเยี่ยมชมที่ www.philips.com/blu-ray

  2. การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

  3. สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.