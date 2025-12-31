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HTB3560/40
พลังเสียงรอบทิศทางทรงพลังจากลำโพงขนาดเล็ก
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดผนังที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลังและภาพระดับ Full HD 1080p ด้วยการเล่นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray
3D Blu-ray
จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดุจมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง
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DivX Plus HD บนเครื่องเล่น Blu-ray และ/หรือ เครื่องเล่น DVD ของคุณ มีเทคโนโลยี DivX ล่าสุดเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับวิดีโอ HD และภาพยนตร์จากอินเตอร์เน็ตได้โดยตรงบนทีวี Philips HD หรือบน PC เทคโนโลยี DivX Plus HD รองรับการเล่นเนื้อหา DivX Plus (วิดีโอ H.264 HD พร้อมเสียง AAC คุณภาพสูงในรูปแบบไฟล์ MKV) และยังรองรับเวอร์ชันก่อนหน้าของวิดีโอ DivX ได้สูงถึง 1080p กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี DivX Plus HD เหมาะสำหรับวิดีโอดิจิตอล HD อย่างแท้จริง
ความคิดเห็น
คุณสมบัติการเล่นวิดีโอ YouTube บนโฮมเธียเตอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับบริการอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร หากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณหรือการเข้าใช้งาน YouTube ช้าหรือไม่เสถียร คุณสมบัติดังกล่าวอาจทำงานได้ไม่เต็มที่