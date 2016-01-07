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ยกเลิกการผลิต
HTB3570/40
สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก
ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยระบบภาพยนตร์ในบ้านจาก Philips HTB3570 ซึ่งมีตัวขับเสียงลำโพงทรงพลัง 1000 วัตต์พร้อมท่อเสียงเบสคู่และการเล่นแผ่น 3D Blu-ray ชวนดื่มด่ำ
HDMI ARC และ USB
1000 วัตต์
Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ
3.0
จาก 5
4
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Camille240
07/01/2016
New Zealand
Great product, fantastic sound
Good sound and not large/bulky. Was a little tricky to use at first but quickly got use to it.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
Bhold
17/10/2014
Australia
Thius product has great sound
After having my Phillips 5.1 for 2 years my son finally came over and set it up correctly. I can not believe what I was missing out on with the great sound system and so easy to use
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
Warren69
12/08/2023
Australia
Remote failed don’t recommend
Poor quality remote failed. Sound was good, can’t find replacement
ข้อดี
Good sound
ข้อเสีย
Remote failed
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
วันที่ใช้ 2022-08-11
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater
วันที่ใช้ 2022-08-11
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