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โฮมเธียเตอร์ 5.1 3D Blu-ray

HTB3570/40

3

| (4) ตรวจดู

สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยระบบภาพยนตร์ในบ้านจาก Philips HTB3570 ซึ่งมีตัวขับเสียงลำโพงทรงพลัง 1000 วัตต์พร้อมท่อเสียงเบสคู่และการเล่นแผ่น 3D Blu-ray ชวนดื่มด่ำ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก

  • HDMI ARC และ USB

  • 1000 วัตต์

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง

Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง

Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ

รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรรยากาศในบ้านของคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.0

จาก 5

4

ตรวจดู

4
3
2

07/01/2016

New Zealand

New Zealand

Great product, fantastic sound

Good sound and not large/bulky. Was a little tricky to use at first but quickly got use to it.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

17/10/2014

Australia

Australia

Thius product has great sound

After having my Phillips 5.1 for 2 years my son finally came over and set it up correctly. I can not believe what I was missing out on with the great sound system and so easy to use

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

12/08/2023

Australia

Australia

Remote failed don’t recommend

Poor quality remote failed. Sound was good, can’t find replacement

ข้อดี

Good sound

ข้อเสีย

Remote failed

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

วันที่ใช้ 2022-08-11

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB3570 5.1 3D Blu-ray Home theater

วันที่ใช้ 2022-08-11

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ในการตรวจสอบว่า Video on Demand มีพร้อมใช้งานในประเทศของคุณหรือไม่ โปรดเยี่ยมชมที่ www.philips.com/blu-ray

  2. การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

  3. สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.