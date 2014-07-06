รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HTB5570D/98
ประสบการณ์การชมภาพยนตร์อย่างแท้จริงด้วย Crystal Clear Sound
เพิ่มอรรถรสแก่เพลงและภาพยนตร์ด้วยโฮมเธียเตอร์ Philips รุ่นนี้ ทวีตเตอร์ซอฟต์โดม 15 มม. แบบกรวยช่วยให้เสียงที่ได้ไม่มีความผิดเพี้ยน พร้อมกับระบบสะท้อนเสียงเบส “โครง' ที่แข็งแรงทรงพลังขึ้นถึง 3 เท่า เต็มพลังเพื่อโน้ตเสียงต่ำที่มีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ
Crystal Clear Sound
Wi-Fi และ Bluetooth® ในตัว
ฮับ HDMI และ iPod/iPhone ผ่าน USB
1000 วัตต์
เพลิดเพลินกับการเล่น 3D ที่สมจริงและเสียงที่ชัดใส 5.1 หรือ 7.1 เพียงต่อเอาต์พุตเสียง HDMI x 2 ของเครื่องเล่นของเรากับตัวรับ AV ที่ไม่ใช่ 3D ของคุณ
ดื่มด่ำกับเพลงโปรดของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ! เพียงแค่เชื่อมต่อ iPod/iPhone ของคุณด้วยสาย USB เข้ากับช่องเสียบ USB ของระบบโฮมเธียเตอร์เท่านั้น ให้คุณสามารถชาร์จ iPod/iPhone ในระหว่างที่เล่นเพลง คุณจึงไม่ต้องกังวลว่า แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ Apple ของคุณจะหมดในระหว่างที่เล่นเพลง
ด้วย WiFi ในตัวที่ช่วยในการเชื่อมต่อโฮมเธียเตอร์เข้ากับเครือข่ายภายในบ้านได้โดยตรง เพียงเท่านี้คุณจะสามารถใช้งานตัวเลือกบริการออนไลน์ยอดนิยมและเพลิดเพลินกับเว็บไซต์ที่ดีที่สุดด้านภาพยนตร์ รูปภาพ ระบบ Infotainment และข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ที่ปรับให้เหมาะกับหน้าจอทีวีของคุณ
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
KenPrime
06/07/2014
Malaysia
very powerful and clear sound
the main unit can read rmvb and mkv format as well. it's great. It can also show chinese characters on the menu. i'm very pleased to get myself one of this.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB5570D 5.1 3D Blu-ray Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB5570D 5.1 3D Blu-ray Home theater
การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์
สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.