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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 3D Blu-ray

HTB5570D/98

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ประสบการณ์การชมภาพยนตร์อย่างแท้จริงด้วย Crystal Clear Sound

เพิ่มอรรถรสแก่เพลงและภาพยนตร์ด้วยโฮมเธียเตอร์ Philips รุ่นนี้ ทวีตเตอร์ซอฟต์โดม 15 มม. แบบกรวยช่วยให้เสียงที่ได้ไม่มีความผิดเพี้ยน พร้อมกับระบบสะท้อนเสียงเบส “โครง' ที่แข็งแรงทรงพลังขึ้นถึง 3 เท่า เต็มพลังเพื่อโน้ตเสียงต่ำที่มีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ประสบการณ์การชมภาพยนตร์อย่างแท้จริงด้วย Crystal Clear Sound

  • Crystal Clear Sound

  • Wi-Fi และ Bluetooth® ในตัว

  • ฮับ HDMI และ iPod/iPhone ผ่าน USB

  • 1000 วัตต์

เชื่อมต่อกับ HDMI x 2 เพื่อคุณภาพของภาพและเสียงชั้นเยี่ยม

เชื่อมต่อกับ HDMI x 2 เพื่อคุณภาพของภาพและเสียงชั้นเยี่ยม

เพลิดเพลินกับการเล่น 3D ที่สมจริงและเสียงที่ชัดใส 5.1 หรือ 7.1 เพียงต่อเอาต์พุตเสียง HDMI x 2 ของเครื่องเล่นของเรากับตัวรับ AV ที่ไม่ใช่ 3D ของคุณ

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ผ่านช่องเสียบ USB

ดื่มด่ำกับเพลงโปรดของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ! เพียงแค่เชื่อมต่อ iPod/iPhone ของคุณด้วยสาย USB เข้ากับช่องเสียบ USB ของระบบโฮมเธียเตอร์เท่านั้น ให้คุณสามารถชาร์จ iPod/iPhone ในระหว่างที่เล่นเพลง คุณจึงไม่ต้องกังวลว่า แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ Apple ของคุณจะหมดในระหว่างที่เล่นเพลง

WiFi ในตัวเพื่อความเพลิดเพลินในการเชื่อมต่อสื่อแบบไร้สาย

WiFi ในตัวเพื่อความเพลิดเพลินในการเชื่อมต่อสื่อแบบไร้สาย

ด้วย WiFi ในตัวที่ช่วยในการเชื่อมต่อโฮมเธียเตอร์เข้ากับเครือข่ายภายในบ้านได้โดยตรง เพียงเท่านี้คุณจะสามารถใช้งานตัวเลือกบริการออนไลน์ยอดนิยมและเพลิดเพลินกับเว็บไซต์ที่ดีที่สุดด้านภาพยนตร์ รูปภาพ ระบบ Infotainment และข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ที่ปรับให้เหมาะกับหน้าจอทีวีของคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

06/07/2014

Malaysia

Malaysia

very powerful and clear sound

the main unit can read rmvb and mkv format as well. it's great. It can also show chinese characters on the menu. i'm very pleased to get myself one of this.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB5570D 5.1 3D Blu-ray Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB5570D 5.1 3D Blu-ray Home theater

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

  2. สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.