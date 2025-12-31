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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 2.1 3D Blu-ray

HTB7255D/12

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และเพลงด้วยเสียงสมบูรณ์แบบ

โฮมเธียเตอร์ 2.1 3D Blu-ray HTB7255D ใหม่ของ Philips ให้การเล่นเสียงที่ชัดเจนไร้ที่เปรียบและประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่น่าหลงใหล เตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับภาพยนตร์และเพลงโปรดของคุณด้วยมิติใหม่

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ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และเพลงด้วยเสียงสมบูรณ์แบบ

  • แอมพลิไฟเออร์ Class D

  • CinemaPerfect HD

  • Wi-Fi และ Bluetooth® ในตัว

  • 500 วัตต์

Crystal Clear Sound สำหรับการรับฟังเสียงที่มีรายละเอียดและชัดเจนอย่างยอดเยี่ยม

Crystal Clear Sound สำหรับการรับฟังเสียงที่มีรายละเอียดและชัดเจนอย่างยอดเยี่ยม

Crystal Clear Sound ของ Philips ให้คุณสัมผัสได้ถึงความแตกต่างและดื่มด่ำในทุกรายละเอียดเสียง ในแบบที่ศิลปินหรือผู้กำกับต้องการถ่ายทอดให้คุณได้เห็น! Crystal Clear Sound สร้างสำเนาเสียงจากแหล่งเสียง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอ็คชั่น, การแสดงดนตรี และการแสดงสด ได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ ไม่มีผิดเพี้ยน โฮมเธียเตอร์ของ Philips พร้อม Crystal Clear Sound ช่วยการประมวลผลเสียง อย่างน้อยที่สุดเพื่อคงความชัดใสของเนื้อหาเสียงต้นฉบับ คุณจึงสัมผัสประสบการณ์เสียงที่มีความแม่นยำมากขึ้น

CinemaPerfect HD สำหรับการเล่นวิดีโอความละเอียดสูงเป็นพิเศษ

CinemaPerfect HD สำหรับการเล่นวิดีโอความละเอียดสูงเป็นพิเศษ

CinemaPerfect HD ใหม่ของ Philips มี Quad Full HD สำหรับการเล่นวิดีโอได้ดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ระบบอัจฉริยะมอบภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นและลดความเบลอที่เกิดขึ้นเมื่อวิดีโอถูกบีบอัดในรูปแบบ MPEG พร้อมทั้งปรับปรุงการประมวลผลสุ่มสัญญาณภาพทำให้ได้ภาพคมชัดและมีความลึกบนจอแสดงผล

การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth

การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth

Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายช่วงสั้นที่มีความเสถียร ทั้งยังประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถเล่นเพลงโปรดได้จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแลปทอป รวมทั้ง iPod หรือ iPhone ได้ด้วยลำโพงที่เปิดใช้งาน Bluetooth

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

  2. สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.