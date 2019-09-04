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ยกเลิกการผลิต
HTB9550D/98
เสียงเซอร์ราวด์จากทุกมุม เช่นเดียวกับในโรงภาพยนตร์
สัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์แบบเดิม ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของห้อง ลำโพงเสียงรอบด้าน 360 องศาได้รับการออกแบบให้มีเสียงจากด้านหน้าและด้านข้าง เพื่อเติมเต็มพลังเสียงเซอร์ราวด์ให้ห้องของคุณให้เหมือนโรงภาพยนตร์
3D Blu-ray
กลไก CinemaPerfect HD ของ Philips ให้คุณได้สัมผัสกับมาตรฐานใหม่ในการเล่นวิดีโอด้วยความคมชัดและชัดเจน กลไกอัจฉริยะที่ลดความเบลอและปรับภาพให้คมชุดเพื่อยกระดับคุณภาพของภาพวิดีโอให้สูงขึ้นกว่าที่เคย การลดความเบลอวิดีโอและการปรับอัตราส่วนทำหน้าที่ลดความเบลอที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการบีบอัดวิดีโอให้เป็นรูปแบบ MPEG ด้วยการประมวลผลสีที่ได้รับการปรับปรุง กลไลนี้จึงทำให้ภาพชัดเจน มีความลึกบนหน้าจอ
การปรับโฮมเธียเตอร์ของ Philips เครื่องใหม่ของคุณให้มีพลังเสียงที่ดีที่สุดสามารถทำได้รวดเร็วและง่ายดาย เพียงสัมผัสปุ่มบนรีโมท ซอฟต์แวร์การปรับเทียบเสียงอัจฉริยะที่มาพร้อมกับเครื่องจะเปิดขึ้นและส่งสัญญาณทดสอบไปยังลำโพง สัญญาณเหล่านี้จะถูกจับและวิเคราะห์โดยไมโครโฟนปรับเทียบอัตโนมัติและทำการปรับเทียบที่จำเป็นต่างๆ ความดังและการตอบสนองแบบดีเลย์ของสัญญาณเสียงจากลำโพงแต่ละตัวนั้นขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างลำโพงกับตำแหน่งในการรับฟัง ภายใน 60 วินาที ห้องของคุณจะมีประสบการณ์เสียงที่ดีเยี่ยม เปี่ยมประสิทธิภาพ
มีความแตกต่างจากโฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนลมาก เสียงรอบด้าน 360 องศามีการออกแบบที่โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยไดรเวอร์สามชุดในลำโพงแซทเทิลไลท์แต่ละตัวดังนี้คือ ลำโพงด้านหน้าและด้านข้างสองตัวซึ่งถูกปรับมุมให้ได้ส่งพลังเสียงรอบตัวคุณ นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไปของลำโพง Dipoles แล้ว Philips ใช้รูปแบบพิเศษซึ่ง Philips เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเอฟเฟกต์เสียงที่โอบล้อมห้อง โดยสร้างขึ้นด้วยอุปกรณ์อะคูสติกระดับพรีเมี่ยม เช่น ทวีตเตอร์แบบ Soft Dome, แม่เหล็กนีโอไดเนียมและระบบขยายเสียงดิจิตอล ทำให้ได้เสียงรอบด้าน 360Sound ยอดเยี่ยมส่งมาจากทุกมุม ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์แบบโรงภาพยนตร์อย่างแท้จริงได้ภายในบ้าน
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
CLKY29
04/09/2019
Singapore
Please make this again
I have this unit for so long and I enjoy it so much. The unfortunate thing is that the main unit with the blue-ray broke down but the speakers are still working great. Why did Philip discontinue this model!!! This should be reintroduced.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Immersive Sound HTB9550D 5.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Immersive Sound HTB9550D 5.1 Home theater