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HTD3570/98
พลังเสียงรอบทิศทางทรงพลังจากลำโพงขนาดเล็ก
ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยโฮมเธียเตอร์ HTD3570 จาก Philips ซึ่งมีตัวขับเสียงลำโพงให้เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง 300 วัตต์ และการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ DVD ที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อคุณภาพของภาพที่ใกล้เคียง HD
DVD
USB 2.0
คาราโอเกะ
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการร่วมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์
ความคิดเห็น
การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์
สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.