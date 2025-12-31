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โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTD3570/98

พลังเสียงรอบทิศทางทรงพลังจากลำโพงขนาดเล็ก

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยโฮมเธียเตอร์ HTD3570 จาก Philips ซึ่งมีตัวขับเสียงลำโพงให้เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง 300 วัตต์ และการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ DVD ที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อคุณภาพของภาพที่ใกล้เคียง HD

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เสียงโฮมเธียเตอร์

พลังเสียงรอบทิศทางทรงพลังจากลำโพงขนาดเล็ก

  • DVD

  • USB 2.0

  • คาราโอเกะ

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB

เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB

ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการร่วมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

  2. สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.