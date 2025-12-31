ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTD5540/98

สุดยอดเสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงทุ้มลึก

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! โฮมเธียเตอร์ของ Philips มีลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชิ้นที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และภาพ Full HD 1080p พร้อมมีการเล่นแผ่นดิสก์ DVD

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สุดยอดเสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงทุ้มลึก

  • DVD

  • USB 2.0

  • คาราโอเกะ

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

  2. สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.