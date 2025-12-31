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HTD5540/98
สุดยอดเสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงทุ้มลึก
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! โฮมเธียเตอร์ของ Philips มีลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชิ้นที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และภาพ Full HD 1080p พร้อมมีการเล่นแผ่นดิสก์ DVD
DVD
USB 2.0
คาราโอเกะ
EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย
ความคิดเห็น
การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์
สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.