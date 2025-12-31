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HTD5570/98
สุดยอดเสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงทุ้มลึก
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! โฮมเธียเตอร์ของ Philips มีลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชิ้นที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และภาพ Full HD 1080p พร้อมมีการเล่นแผ่นดิสก์ DVD
DVD
USB 2.0
คาราโอเกะ
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
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ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการร่วมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์
ความคิดเห็น
การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์
สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.