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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTD5570/98

สุดยอดเสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงทุ้มลึก

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! โฮมเธียเตอร์ของ Philips มีลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชิ้นที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และภาพ Full HD 1080p พร้อมมีการเล่นแผ่นดิสก์ DVD

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สุดยอดเสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงทุ้มลึก

  • DVD

  • USB 2.0

  • คาราโอเกะ

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

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เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB

เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB

ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการร่วมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

  2. สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.