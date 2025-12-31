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Immersive Soundโฮมเธียเตอร์

HTS2500/98

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ลำโพงขนาดกะทัดรัดมีเสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital ช่วยยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ

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เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

  • เล่น DVD

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

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รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

รูปทรงกะทัดรัดที่เหมาะกับการนำไปใช้งานได้ทุกห้องด้วยรูปทรงและขนาดที่เพรียวบาง

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