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HTS2500/98
เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ลำโพงขนาดกะทัดรัดมีเสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital ช่วยยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ
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จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
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รูปทรงกะทัดรัดที่เหมาะกับการนำไปใช้งานได้ทุกห้องด้วยรูปทรงและขนาดที่เพรียวบาง
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