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ยกเลิกการผลิต
HTS2511/98
เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ลำโพงขนาดกะทัดรัดมีเสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital ช่วยยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ
DVD
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
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4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
jramnan
18/08/2013
Malaysia
Some functions are difficult to access
For example, it takes time to move from one AV source to another
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS2511 5.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS2511 5.1 Home theater