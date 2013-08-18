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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS2511/98

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ลำโพงขนาดกะทัดรัดมีเสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital ช่วยยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

  • DVD

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

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ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

Some functions are difficult to access

For example, it takes time to move from one AV source to another

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS2511 5.1 Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS2511 5.1 Home theater

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