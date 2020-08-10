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ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HTS3105/98

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

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ระบบความบันเทิงภายในบ้านแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ สวยมีสไตล์ในขนาดกะทัดรัด สามารถเล่นแผ่นดิสก์ใดๆ ในระบบเสียงมัลติเซอร์ราวด์ Dolby, DTS คุณจึงผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และดนตรีในบ้านได้อย่างเต็มที่

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์แบบโรงภาพยนตร์

พลิกโฉมประสบการณ์รับชมภาพ

  • DivX Ultra

ภาพยนตร์: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX

ความสามารถในการเล่นได้หลากรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นได้เกือบทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องร่วมกันและเพื่อความบันเทิงในการชมภาพยนตร์ของคุณ

สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอ็คโค่เข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้

เพลง: CD, MP3-CD, CD-R/RW และ Windows Media™ Audio

ความสามารถในการเล่นได้หลากรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นได้เกือบทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องร่วมกันและเพื่อความบันเทิงในการฟังดนตรีของคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

10/08/2020

Australia

Australia

extremly exalent 1000%

out of experence i would recommend a re manufacure

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3105 DVD home theater system

วันที่ใช้ 2018-08-10

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3105 DVD home theater system

วันที่ใช้ 2018-08-10

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