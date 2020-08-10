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HTS3105/98
พลิกโฉมประสบการณ์รับชมภาพ
ระบบความบันเทิงภายในบ้านแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ สวยมีสไตล์ในขนาดกะทัดรัด สามารถเล่นแผ่นดิสก์ใดๆ ในระบบเสียงมัลติเซอร์ราวด์ Dolby, DTS คุณจึงผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และดนตรีในบ้านได้อย่างเต็มที่
DivX Ultra
ความสามารถในการเล่นได้หลากรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นได้เกือบทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องร่วมกันและเพื่อความบันเทิงในการชมภาพยนตร์ของคุณ
คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอ็คโค่เข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้
ความสามารถในการเล่นได้หลากรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นได้เกือบทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องร่วมกันและเพื่อความบันเทิงในการฟังดนตรีของคุณ
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
interscott
10/08/2020
Australia
extremly exalent 1000%
out of experence i would recommend a re manufacure
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3105 DVD home theater system
วันที่ใช้ 2018-08-10
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3105 DVD home theater system
วันที่ใช้ 2018-08-10