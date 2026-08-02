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ยกเลิกการผลิต
HTS3156/98
คุณภาพเสียงดีเยี่ยม
โฮมเธียเตอร์ดิจิตอลขนาดกะทัดรัดและสวยงาม HTS3156 ให้เสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนแนล Dolby และ DTS คุณภาพสูง สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ทุกแบบ จึงเพลิดเพลินได้ทั้งภาพยนตร์และเพลงเพื่อความบันเทิงภายในบ้านสมบูรณ์แบบ
เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips DVD เพลงและภาพดิจิตอลของคุณจะเล่นจากเครื่องได้โดยตรง คุณสามารถแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
สัญญาณเข้า MP3 ใช้เทคโนโลยีพลักแอนด์เพลย์ ซึ่งช่วยในการเล่นเพลง MP3 ได้โดยตรงผ่านระบบโฮมเธียเตอร์โดยการต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับแจ๊คหูฟังในตัว คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงคุณภาพสูงของระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips ขณะที่เล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา
ด้วยการรองรับ DivX คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก
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5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Omaranas
02/08/2026
Singapore
Good
Just wow I m satisfied really good sounds systems I m happy
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3156 DVD home theater system
วันที่ใช้ 2009-09-09
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3156 DVD home theater system
วันที่ใช้ 2009-09-09