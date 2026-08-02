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ยกเลิกการผลิต

ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HTS3156/98

5

| (1) วิจารณ์

คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

โฮมเธียเตอร์ดิจิตอลขนาดกะทัดรัดและสวยงาม HTS3156 ให้เสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนแนล Dolby และ DTS คุณภาพสูง สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ทุกแบบ จึงเพลิดเพลินได้ทั้งภาพยนตร์และเพลงเพื่อความบันเทิงภายในบ้านสมบูรณ์แบบ

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พร้อม USB direct

คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

USB Direct สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips DVD เพลงและภาพดิจิตอลของคุณจะเล่นจากเครื่องได้โดยตรง คุณสามารถแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

สัญญาณเข้า MP3 สำหรับการเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา

สัญญาณเข้า MP3 สำหรับการเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา

สัญญาณเข้า MP3 ใช้เทคโนโลยีพลักแอนด์เพลย์ ซึ่งช่วยในการเล่นเพลง MP3 ได้โดยตรงผ่านระบบโฮมเธียเตอร์โดยการต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับแจ๊คหูฟังในตัว คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงคุณภาพสูงของระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips ขณะที่เล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา

รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ด้วยการรองรับ DivX คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

4
3
2
1

02/08/2026

Singapore

Singapore

Good

Just wow I m satisfied really good sounds systems I m happy

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3156 DVD home theater system

วันที่ใช้ 2009-09-09

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3156 DVD home theater system

วันที่ใช้ 2009-09-09

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