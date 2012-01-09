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ยกเลิกการผลิต
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เหมือนยกโรงภาพยนตร์มาไว้ในบ้านคุณ! ลำโพงพลังเสียงเบสและระบบอัปสเกลลิ่ง HDMI 1080p ความละเอียดสูงช่วยยกระดับความบันเทิงภายในบ้านคุณ
HDMI 1080p
ตัวถอดรหัส Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ต้องหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ช่องเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงดุจธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้
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4.1
จาก 5
32
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Han_Ming_LawrenceOng
09/01/2012
Singapore
This system is definitely something that I am looking forward to. For this price range, this system is superb
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater
JohnLiew
08/12/2011
Singapore
Good. Value for money
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater
CindyChua
08/10/2011
Singapore
Value for money!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater