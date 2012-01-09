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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS3510/98

4.1

| (32) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เหมือนยกโรงภาพยนตร์มาไว้ในบ้านคุณ! ลำโพงพลังเสียงเบสและระบบอัปสเกลลิ่ง HDMI 1080p ความละเอียดสูงช่วยยกระดับความบันเทิงภายในบ้านคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ความสุดยอดของเสียงระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงเบสนุ่มลึก

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

  • HDMI 1080p

ลำโพงให้เสียงเบสที่ทรงพลัง

ลำโพงให้เสียงเบสที่ทรงพลัง

เสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital และ Pro Logic II

เสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital และ Pro Logic II

ตัวถอดรหัส Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ต้องหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ช่องเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงดุจธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

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ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.1

จาก 5

32

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

09/01/2012

Singapore

Singapore

This system is definitely something that I am looking forward to. For this price range, this system is superb

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater

08/12/2011

Singapore

Singapore

Good. Value for money

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater

08/10/2011

Singapore

Singapore

Value for money!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3510 5.1 Home theater

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