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โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS3538/40

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดผนังที่ให้เสียงเซอร์ราวด์ 600 วัตต์อันทรงพลังและการลดอัตราการสุ่มสัญญาณ DVD วิดีโอที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อให้ภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับ HD

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

  • DVD

เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB

เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB

ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการร่วมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ด้วยการรองรับ DivX คุณจึงสนุกกับวิดีโอคุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX และภาพยนตร์จากอินเตอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ซื้อ ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิควิดีโอลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

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