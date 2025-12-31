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HTS3538/98
เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดผนังที่ให้เสียงเซอร์ราวด์ 600 วัตต์อันทรงพลังและการลดอัตราการสุ่มสัญญาณ DVD วิดีโอที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อให้ภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับ HD
DVD
สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3 หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสนง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบการชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips
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