รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HTS3541/98
เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดผนังที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลังและภาพระดับ Full HD 1080p ด้วยการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
Blu-ray
EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย
2.0
จาก 5
6
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DJDylan44
12/09/2013
Australia
Awesome product
Awesome product but I would like it to be wireless and to support more video, picture, and music formats. I would also like to have more updates. But apart from that it works great, haven’t had an issue with it. (apart from when I push a button when it is turning on the speakers won’t work until I restart the product but that is ok as it is using all of its ram to start up quick and efficient and I don’t have to wait 2 minutes like my other surround sound I only have to wait 20-30 seconds). Thanks.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 5.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 5.1 Home theater
Narathip
26/08/2016
ประเทศไทย
ถ้าใช้งานในห้องขนาดเล็ก รับรองว่าคุ้ม
เสียงดี เล่นแผ่นได้ดี คุ้มค่าในเงินที่จ่ายไป ในช่วงแรกๆ สามาระรับวิทยุได้ชัดบางคลื่น สองปีผ่าน รับไม่ค่อยชัดสักคลื่อน ต้องเพิ่มสายอากาศยาวๆ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล
charlestan
25/08/2015
Singapore
Poor User Interface
Not user friendly. Difficult and troublesome to use. Give a lot of problems when using it.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 5.1 Home theater
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 5.1 Home theater
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สำหรับรุ่นที่รองรับ Wi-Fi เท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์