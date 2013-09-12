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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS3541/98

2

| (6) ตรวจดู

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดผนังที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลังและภาพระดับ Full HD 1080p ด้วยการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

  • Blu-ray

รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรรยากาศในบ้านของคุณ

EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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2.0

จาก 5

6

ตรวจดู

4
2

12/09/2013

Australia

Australia

Awesome product

Awesome product but I would like it to be wireless and to support more video, picture, and music formats. I would also like to have more updates. But apart from that it works great, haven’t had an issue with it. (apart from when I push a button when it is turning on the speakers won’t work until I restart the product but that is ok as it is using all of its ram to start up quick and efficient and I don’t have to wait 2 minutes like my other surround sound I only have to wait 20-30 seconds). Thanks.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 5.1 Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 5.1 Home theater

26/08/2016

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ถ้าใช้งานในห้องขนาดเล็ก รับรองว่าคุ้ม

เสียงดี เล่นแผ่นได้ดี คุ้มค่าในเงินที่จ่ายไป ในช่วงแรกๆ สามาระรับวิทยุได้ชัดบางคลื่น สองปีผ่าน รับไม่ค่อยชัดสักคลื่อน ต้องเพิ่มสายอากาศยาวๆ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

25/08/2015

Singapore

Singapore

Poor User Interface

Not user friendly. Difficult and troublesome to use. Give a lot of problems when using it.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 5.1 Home theater

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3541 5.1 Home theater

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