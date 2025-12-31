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Immersive Soundโฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS3563/98

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีตัวขับเสียงให้เสียงเซอร์ราวอันทรงพลัง 600W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray

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พร้อมมี Blu-ray 3D

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริม WiFi เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย

ได้รับการรับรอง DivX Plus HD เล่น DivX ความละเอียดสูง

ได้รับการรับรอง DivX Plus HD เล่น DivX ความละเอียดสูง

DivX Plus HD บนเครื่องเล่น Blu-ray และ/หรือ เครื่องเล่น DVD ของคุณ มีเทคโนโลยี DivX ล่าสุดเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับวิดีโอ HD และภาพยนตร์จากอินเตอร์เน็ตได้โดยตรงบนทีวี Philips HD หรือบน PC เทคโนโลยี DivX Plus HD รองรับการเล่นเนื้อหา DivX Plus (วิดีโอ H.264 HD พร้อมเสียง AAC คุณภาพสูงในรูปแบบไฟล์ MKV) และยังรองรับเวอร์ชันก่อนหน้าของวิดีโอ DivX ได้สูงถึง 1080p กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี DivX Plus HD เหมาะสำหรับวิดีโอดิจิตอล HD อย่างแท้จริง

รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรรยากาศในบ้านของคุณ

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