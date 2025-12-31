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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS3593/40

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีตัวขับเสียงให้เสียงเซอร์ราวอันทรงพลัง 600W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray

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พร้อมมี Blu-ray 3D

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง

Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง

Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ

EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

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