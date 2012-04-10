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ยกเลิกการผลิต
HTS5581/98
เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านที่มีลำโพง 3D Angled
สัมผัสประสบการณ์ระบบเสียงการชมภาพยนตร์ในบ้านถึงขีดสุดด้วยลำโพงไดนามิค 3 ทิศทาง! ให้คุณสัมผัสความบันเทิงที่คุณชื่นชอบ รวมทั้ง 3D Blu-ray ได้ในระบบโฮมเธียเตอร์ 5000 ซีรี่ส์ จาก Philips
3D Blu-ray
รองรับ iPod/iPhone
ลำโพง 3 ทิศทางมีไดรเวอร์ที่เป็นมุมซึ่งไม่เพียงแค่ให้เสียงด้านหน้าเท่านั้นแต่ยังให้เสียงด้านข้างอีกด้วย การสร้างจุดรับฟังที่กว้างขึ้นทำให้คุณเพลิดเพลิดกับสุนทรีย์แห่งการฟังเสียงในระบบเซอร์ราวด์เหมือนในโรงภาพยนตร์
ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย
จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดุจมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง
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4.0
จาก 5
5
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
YvonneKok
10/04/2012
Singapore
Good sound quality, value for money.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater
kamalakarvangara
20/03/2012
Singapore
It has very good Features and the sound and video clarity is excellent. It has got good feaures like webtv internet browser etc. I liked the 3D angled speakers and the sound quality is awsome. ;
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater
SunilBobbala
12/03/2012
Singapore
this product is good. the soundsound and blueray player are awesome. It would have been better if they provide wireless dongle with this product too under the prmotion.;
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater
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