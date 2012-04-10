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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS5581/98

4

| (5) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านที่มีลำโพง 3D Angled

สัมผัสประสบการณ์ระบบเสียงการชมภาพยนตร์ในบ้านถึงขีดสุดด้วยลำโพงไดนามิค 3 ทิศทาง! ให้คุณสัมผัสความบันเทิงที่คุณชื่นชอบ รวมทั้ง 3D Blu-ray ได้ในระบบโฮมเธียเตอร์ 5000 ซีรี่ส์ จาก Philips

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านที่มีลำโพง 3D Angled

  • 3D Blu-ray

  • รองรับ iPod/iPhone

3D Angled Speaker กระจายเสียงไปรอบห้องอย่างทั่วถึง

3D Angled Speaker กระจายเสียงไปรอบห้องอย่างทั่วถึง

ลำโพง 3 ทิศทางมีไดรเวอร์ที่เป็นมุมซึ่งไม่เพียงแค่ให้เสียงด้านหน้าเท่านั้นแต่ยังให้เสียงด้านข้างอีกด้วย การสร้างจุดรับฟังที่กว้างขึ้นทำให้คุณเพลิดเพลิดกับสุนทรีย์แห่งการฟังเสียงในระบบเซอร์ราวด์เหมือนในโรงภาพยนตร์

ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สายช่วยขจัดปัญหาสายเกะกะ

ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สายช่วยขจัดปัญหาสายเกะกะ

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D

Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D

จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดุจมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

5

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

10/04/2012

Singapore

Singapore

Good sound quality, value for money.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater

20/03/2012

Singapore

Singapore

It has very good Features and the sound and video clarity is excellent. It has got good feaures like webtv internet browser etc. I liked the 3D angled speakers and the sound quality is awsome. ;

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater

12/03/2012

Singapore

Singapore

this product is good. the soundsound and blueray player are awesome. It would have been better if they provide wireless dongle with this product too under the prmotion.;

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5581 5.1 Home theater

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ในการตรวจสอบว่า Video on Demand มีพร้อมใช้งานในประเทศของคุณหรือไม่ โปรดเยี่ยมชมที่ www.philips.com/blu-ray