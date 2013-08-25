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ยกเลิกการผลิต
HTS5593/40
สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชิ้นให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D
เสียงแบบ Double Bass
3D Blu-ray
จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดุจมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง
ระบบควบคุมการทำงานแบบแผงหน้าจอสัมผัสที่ใช้ง่ายช่วยให้คุณควบคุมเสียงและตัวเลือกการเล่นอื่นๆ ได้โดยการกดบนตัวควบคุมแบบสัมผัสบนแผงด้านหน้า
โฮมเธียเตอร์และเครื่องเล่น Blu-ray จาก Philips ที่มาพร้อมด้วย Smart TV ให้ชุดคุณสมบัติเปี่ยมประสิทธิภาพแก่คุณ ซึ่งได้แก่ Net TV, SimplyShare และ MyRemote โดย Net TV จะนำข้อมูลออนไลน์และความบันเทิงที่หลากหลายมาสู่ทีวีของคุณ เช่น บริการ Video-On-Demand และด้วย SimplyShare คุณจะสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เพลงและภาพยนตร์ที่ถูกเก็บอยู่ในพีซีของคุณจากโซฟานุ่มๆ แสนสบาย ทั้งยังสามารถใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตของคุณในการควบคุมโฮมเธียเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips
1.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Schumi
25/08/2013
Australia
Very Difficult to operate
This is a well designed unit and that is the only positive. The sound is poor, the remote control operation is poor and the manual is nigh impossible to follow. A very cheap feeling and sounding unit, certainly not the quality one would expect from Philips.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5593 5.1 Home theater
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5593 5.1 Home theater