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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS5593/40

1

| (1) วิจารณ์

สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชิ้นให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D

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ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก

  • เสียงแบบ Double Bass

  • 3D Blu-ray

Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D

Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D

จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดุจมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง

แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้เล่นและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย

แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้เล่นและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย

ระบบควบคุมการทำงานแบบแผงหน้าจอสัมผัสที่ใช้ง่ายช่วยให้คุณควบคุมเสียงและตัวเลือกการเล่นอื่นๆ ได้โดยการกดบนตัวควบคุมแบบสัมผัสบนแผงด้านหน้า

Smart TV เพื่อเพลิดเพลินกับบริการออนไลน์และเข้าใช้สื่อมัลติมีเดียบนทีวี

Smart TV เพื่อเพลิดเพลินกับบริการออนไลน์และเข้าใช้สื่อมัลติมีเดียบนทีวี

โฮมเธียเตอร์และเครื่องเล่น Blu-ray จาก Philips ที่มาพร้อมด้วย Smart TV ให้ชุดคุณสมบัติเปี่ยมประสิทธิภาพแก่คุณ ซึ่งได้แก่ Net TV, SimplyShare และ MyRemote โดย Net TV จะนำข้อมูลออนไลน์และความบันเทิงที่หลากหลายมาสู่ทีวีของคุณ เช่น บริการ Video-On-Demand และด้วย SimplyShare คุณจะสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เพลงและภาพยนตร์ที่ถูกเก็บอยู่ในพีซีของคุณจากโซฟานุ่มๆ แสนสบาย ทั้งยังสามารถใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตของคุณในการควบคุมโฮมเธียเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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1.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
3
2

25/08/2013

Australia

Australia

Very Difficult to operate

This is a well designed unit and that is the only positive. The sound is poor, the remote control operation is poor and the manual is nigh impossible to follow. A very cheap feeling and sounding unit, certainly not the quality one would expect from Philips.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5593 5.1 Home theater

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5593 5.1 Home theater

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