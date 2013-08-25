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ยกเลิกการผลิต
HTS5593/98
สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชิ้นให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D
เสียงแบบ Double Bass
3D Blu-ray
Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ
ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย
1.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Schumi
25/08/2013
Australia
Very Difficult to operate
This is a well designed unit and that is the only positive. The sound is poor, the remote control operation is poor and the manual is nigh impossible to follow. A very cheap feeling and sounding unit, certainly not the quality one would expect from Philips.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5593 5.1 Home theater
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5593 5.1 Home theater