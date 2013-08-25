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SoundHubโฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS5593/98

1

| (1) วิจารณ์

สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชิ้นให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก

  • เสียงแบบ Double Bass

  • 3D Blu-ray

Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง

Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง

Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ

ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สายช่วยขจัดปัญหาสายเกะกะ

ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สายช่วยขจัดปัญหาสายเกะกะ

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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1.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
3
2

25/08/2013

Australia

Australia

Very Difficult to operate

This is a well designed unit and that is the only positive. The sound is poor, the remote control operation is poor and the manual is nigh impossible to follow. A very cheap feeling and sounding unit, certainly not the quality one would expect from Philips.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5593 5.1 Home theater

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS5593 5.1 Home theater

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