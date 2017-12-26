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ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HTS6600/98

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ระบบเสียง Surround คุณภาพสูง

ด้วย Ambisound เครื่อง HTS6600 จะให้ระบบเสียง Surround ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงเพียง 2 ตัว ภายในห้องทุกประเภท ให้คุณภาพเสียงและภาพที่ดีเยี่ยม รวมทั้งระบบติดตั้งผนังที่ติดตั้งง่าย สามารถเข้าได้กับบ้านของคุณได้เป็นอย่างดี

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ด้วย Ambisound

ระบบเสียง Surround คุณภาพสูง

เทคโนโลยี Ambisound ให้เสียงเซอร์ราวด์ด้วยจำนวนลำโพงที่น้อยกว่า

เทคโนโลยี Ambisound ให้เสียงเซอร์ราวด์ด้วยจำนวนลำโพงที่น้อยกว่า

เทคโนโลยี Ambisound ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว ดื่มด่ำกับพลังเสียง 5.1 โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง รูปร่างหรือขนาดห้อง และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง พร้อมเอฟเฟกต์ที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูลในการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ อย่างพิถีพิถัน Ambisound จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพงไม่กี่ตัว

ระบบ Smart Surround จะปรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ให้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

ระบบ Smart Surround จะปรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ให้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

เพลิดเพลินกับประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ทุกครั้งที่เปลี่ยนแผ่นหรือเมื่อสลับระหว่างการชมภาพยนตร์และฟังดนตรี ระบบนี้ต่างจากระบบ 5.1 ทั่วไป ที่ใชัการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนเนลเป็นค่ามาตรฐาน โดยระบบ Smart Surround จะเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ ให้เหมาะกับดนตรีที่บันทึกในระบบสเตอริโอหรือภาพยนตร์ระบบมัลติแชนแนลให้โดยอัตโนมัติ

DoubleBASS เพื่อเสียงเบสทุ้ม ลุ่มลึกยิ่งขึ้น

DoubleBASS เพื่อเสียงเบสทุ้ม ลุ่มลึกยิ่งขึ้น

DoubleBASS ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

26/12/2017

Singapore

Singapore

Good Product

I am using HTS6600/98 from last 4 years and its working very good.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS6600 DVD home theater system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS6600 DVD home theater system

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