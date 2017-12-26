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HTS6600/98
ระบบเสียง Surround คุณภาพสูง
ด้วย Ambisound เครื่อง HTS6600 จะให้ระบบเสียง Surround ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงเพียง 2 ตัว ภายในห้องทุกประเภท ให้คุณภาพเสียงและภาพที่ดีเยี่ยม รวมทั้งระบบติดตั้งผนังที่ติดตั้งง่าย สามารถเข้าได้กับบ้านของคุณได้เป็นอย่างดี
เทคโนโลยี Ambisound ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว ดื่มด่ำกับพลังเสียง 5.1 โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง รูปร่างหรือขนาดห้อง และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง พร้อมเอฟเฟกต์ที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูลในการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ อย่างพิถีพิถัน Ambisound จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพงไม่กี่ตัว
เพลิดเพลินกับประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ทุกครั้งที่เปลี่ยนแผ่นหรือเมื่อสลับระหว่างการชมภาพยนตร์และฟังดนตรี ระบบนี้ต่างจากระบบ 5.1 ทั่วไป ที่ใชัการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนเนลเป็นค่ามาตรฐาน โดยระบบ Smart Surround จะเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ ให้เหมาะกับดนตรีที่บันทึกในระบบสเตอริโอหรือภาพยนตร์ระบบมัลติแชนแนลให้โดยอัตโนมัติ
DoubleBASS ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ
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5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Gaurav
26/12/2017
Singapore
Good Product
I am using HTS6600/98 from last 4 years and its working very good.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS6600 DVD home theater system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS6600 DVD home theater system