HX6042/63
ทำความสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยมภายในไม่กี่วินาที*
หัวแปรง Sonicare For Kids เหมาะสำหรับช่องปากขนาดเล็กของเด็ก ที่ฟันกำลังเริ่มงอก ซึ่งทำงานร่วมกับแปรงสีฟันไฟฟ้าสำหรับเด็กโดยเฉพาะที่จะมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยและเพลิดเพลินยิ่งขึ้นที่เด็กๆ จะพบความสนุกและการสร้างนิสัยที่ดีดูประโยชน์ทั้งหมด
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หัวแปรงมาตรฐาน Philips Sonicare For Kids มีรูปทรงที่โค้งรับกับรูปทรงเพื่อให้เหมาะกับฟันของเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปและขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อประสบการณ์การทำความสะอาดอย่างอ่อนโยน นอกจากนี้ยังมียางที่ด้านหลังของหัวแปรงเพื่อการทำความสะอาดที่ปลอดภัยและเพลิดเพลินยิ่งขึ้น และยังมีขนาดเล็กกะทัดรัดสำหรับเด็กที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป
หัวแปรง Philips Sonicare For Kids ได้รับการพิสูจน์ด้วยผลทางการแพทย์แล้วว่าสามารถกำจัดคราบหินปูนได้เหนือกว่าแปรงสีฟันปกติ เริ่มต้นให้ลูกๆ ของคุณด้วยการป้องกันฟันผุได้ดียิ่งขึ้นและการพบทันตแพทย์ที่น่าพอใจมากขึ้น รับประกันการตรวจสุขภาพที่ดีขึ้นหรือหากไม่พอใจยินดีคืนเงิน
คลื่นโซนิคของเราช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเวลาเพียงเล็กน้อยในการแปรงฟันของเด็กๆ ขณะที่พวกเขาได้สร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพและเทคนิคการแปรงฟันที่สมบูรณ์แบบ
เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น
หัวแปรง Philips Sonicare For Kids ช่วยให้หัวแปรงของคุณเสียบเข้ากับด้ามแปรงเพื่อความกระชับแน่นและทำความสะอาดได้ง่ายดาย
หัวแปรงนี้เหมือนกับหัวแปรงแท้ทุกรุ่นของ Philips Sonicare คือมีความปลอดภัยสำหรับฟันและเหงือก หัวแปรงแต่ละหัวผ่านการทดสอบคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความทนทานเป็นพิเศษ
ในตอนแรกอาจเห็นได้ไม่ชัด แต่หัวแปรงจะเริ่มนิ่มลงและค่อยๆ สึกในช่วงหลายเดือนจากการใช้งานตามปกติ ตัวเตือนขนแปรงสีน้ำเงินจะจางลงจนเป็นสีขาว เพื่อให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนหัวแปรงใหม่ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรเปลี่ยนหัวแปรงทุกๆ สามเดือน
ดีไซน์และการตกแต่ง
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
อุปกรณ์ที่มีมาให้
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
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