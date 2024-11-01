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    Philips Sonicare For Kids หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

    HX6042/63

    ทำความสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยมภายในไม่กี่วินาที*

    หัวแปรง Sonicare For Kids เหมาะสำหรับช่องปากขนาดเล็กของเด็ก ที่ฟันกำลังเริ่มงอก ซึ่งทำงานร่วมกับแปรงสีฟันไฟฟ้าสำหรับเด็กโดยเฉพาะที่จะมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยและเพลิดเพลินยิ่งขึ้นที่เด็กๆ จะพบความสนุกและการสร้างนิสัยที่ดี

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿590.00

    Philips Sonicare For Kids หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

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    ทำความสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยมภายในไม่กี่วินาที*

    ทำความสะอาดและปกป้องรอยยิ้มที่เติบโตของเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

    • 2 แพ็ค
    • ขนาดมาตรฐาน
    • แบบเสียบ
    • สะอาดเป็นมิตรกับเด็ก
    อายุ 7 ปีขึ้นไป

    อายุ 7 ปีขึ้นไป

    หัวแปรงมาตรฐาน Philips Sonicare For Kids มีรูปทรงที่โค้งรับกับรูปทรงเพื่อให้เหมาะกับฟันของเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปและขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อประสบการณ์การทำความสะอาดอย่างอ่อนโยน นอกจากนี้ยังมียางที่ด้านหลังของหัวแปรงเพื่อการทำความสะอาดที่ปลอดภัยและเพลิดเพลินยิ่งขึ้น และยังมีขนาดเล็กกะทัดรัดสำหรับเด็กที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป

    มีประสิทธิภาพมากกว่าแปรงสีฟันแบบปกติถึง 75%

    มีประสิทธิภาพมากกว่าแปรงสีฟันแบบปกติถึง 75%

    หัวแปรง Philips Sonicare For Kids ได้รับการพิสูจน์ด้วยผลทางการแพทย์แล้วว่าสามารถกำจัดคราบหินปูนได้เหนือกว่าแปรงสีฟันปกติ เริ่มต้นให้ลูกๆ ของคุณด้วยการป้องกันฟันผุได้ดียิ่งขึ้นและการพบทันตแพทย์ที่น่าพอใจมากขึ้น รับประกันการตรวจสุขภาพที่ดีขึ้นหรือหากไม่พอใจยินดีคืนเงิน

    ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกวินาที

    ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกวินาที

    คลื่นโซนิคของเราช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเวลาเพียงเล็กน้อยในการแปรงฟันของเด็กๆ ขณะที่พวกเขาได้สร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพและเทคนิคการแปรงฟันที่สมบูรณ์แบบ

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น

    สามารถใช้งานร่วมกับแปรงสีฟันแบบเสียบ Philips Sonicare ได้ทุกรุ่น

    สามารถใช้งานร่วมกับแปรงสีฟันแบบเสียบ Philips Sonicare ได้ทุกรุ่น

    หัวแปรง Philips Sonicare For Kids ช่วยให้หัวแปรงของคุณเสียบเข้ากับด้ามแปรงเพื่อความกระชับแน่นและทำความสะอาดได้ง่ายดาย

    ส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีกว่าอย่างสม่ำเสมอ

    ส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีกว่าอย่างสม่ำเสมอ

    หัวแปรงนี้เหมือนกับหัวแปรงแท้ทุกรุ่นของ Philips Sonicare คือมีความปลอดภัยสำหรับฟันและเหงือก หัวแปรงแต่ละหัวผ่านการทดสอบคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความทนทานเป็นพิเศษ

    การแจ้งเตือนขนแปรงให้ความมั่นใจว่าคุณจะได้รับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    การแจ้งเตือนขนแปรงให้ความมั่นใจว่าคุณจะได้รับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    ในตอนแรกอาจเห็นได้ไม่ชัด แต่หัวแปรงจะเริ่มนิ่มลงและค่อยๆ สึกในช่วงหลายเดือนจากการใช้งานตามปกติ ตัวเตือนขนแปรงสีน้ำเงินจะจางลงจนเป็นสีขาว เพื่อให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนหัวแปรงใหม่ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรเปลี่ยนหัวแปรงทุกๆ สามเดือน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      ความแข็งของขนแปรง
      ปานกลาง
      สี
      Aqua
      ตัวเตือนขนแปรง
      ตัวเตือนขนแปรงสีน้ำเงินสีจางไป
      วัสดุหัวแปรง
      ปราศจาก BPA
      ขนาด
      มาตรฐาน

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      ระบบหัวแปรง
      แบบเสียบ
      เหมาะสำหรับรุ่นเหล่านี้
      สำหรับเด็ก

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      หัวแปรง
      2 Sonicare for Kids มาตรฐาน

    • คุณภาพและประสิทธิภาพ

      ชิ้นส่วนทดแทน
      ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน
      ผ่านการทดสอบ
      เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

    • ประโยชน์ต่อสุขภาพ

      การกำจัดคราบพลัค
      กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 75%*

    Badge-D2C

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    • กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า

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