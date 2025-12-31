รับประกัน 2 ปีเต็ม
LUM11258U2500X2
อัปเกรด ขับขี่ เพลิดเพลิน
อัปเกรดไฟหน้ารถของคุณเป็นไฟในกลุ่มผลิตภัณฑ์ LED Ultinon Access ของ Philips หลอดไฟเหล่านี้ติดตั้งง่ายและรวดเร็วเหมือนกับหลอดฮาโลเจน! เพิ่มแสงสว่างและเพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยี LED ล่าสุดในรถของคุณ
LED-HL [≈H1]
หลอดไฟ LED แบบติดตั้งโดยตรง
แสงสีขาวเย็นตา 6000 K
ระบบยานยนต์ขั้นสูง
เมื่อใช้หลอดไฟ LED Philips Ultinon Access การติดตั้งทำได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนประกอบของเล่น ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความเข้ากันได้หรือวงแหวนอะแดปเตอร์: หลอดไฟ LED Philips Ultinon Access มาพร้อมกับตัวหลอดไฟที่กะทัดรัดเป็นพิเศษและฐานในตัวที่เข้ากันได้กับ IEC 60061 การออกแบบให้พอดีโดยตรงมีลักษณะเหมือนกับหลอดไฟฮาโลเจน ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย สามารถติดตั้งเข้ากับยานพาหนะที่ติดตั้งหลอดไฟประเภท H1 ได้อย่างง่ายดาย และรับประกันความเข้ากันได้ในวงกว้างกับรถยนต์รุ่นส่วนใหญ่*
หลอดไฟ LED Philips Ultinon Access ได้รับการออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพลำแสงที่ดีกว่าหลอดฮาโลเจนในรูปแบบอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในเทคโนโลยี LED ทำให้มีฟลักซ์ส่องสว่างเช่นเดียวกับหลอดไฟฮาโลเจน ECE มาตรฐาน แต่ปรับปรุงประสิทธิภาพของลำแสงได้อย่างมากโดยใช้พลังงานน้อยลง หลอดไฟ LED Philips Ultinon Access ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นบนท้องถนนได้ดีขึ้น ทำให้มองเห็นสิ่งกีดขวางได้ง่ายขึ้นและขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
ระบบแสงสว่างของ Philips ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมยานยนต์มากว่า 100 ปี ด้วยตระหนักดีว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้กับความต้องการของสภาพแวดล้อมยานยนต์ในปัจจุบัน เราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานอุตสาหกรรมมากที่สุด หลอดไฟ LED Philips Ultinon Access ของเราเป็นไปตามมาตรฐาน EMI เกี่ยวกับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า หลอดไฟของเราจะไม่รบกวนการทำงานของส่วนประกอบอื่นๆ ของยานพาหนะได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างแม่นยำเพื่อให้ทนทานต่อความเข้มงวดของชีวิตยานยนต์ยุคใหม่
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ความคิดเห็น
เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ไฟ LED สำหรับตกแต่งเพิ่มเติมนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้หรือไม่ ไม่อนุญาตให้ใช้โคมไฟบนถนนสาธารณะ