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LUM11366U2510X2/20
1136625102
ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ
"เปลี่ยนไฟหน้ารถของคุณเป็น Philips Ultinon WeatherVision LED และสัมผัสความคมชัดที่มากขึ้นบนท้องถนนพร้อมประสิทธิภาพของไฟ LED! หลอดไฟที่ติดตั้งง่ายเหล่านี้ทำให้คุณสามารถอัปเกรดเป็นไฟ LED ได้โดยไม่ยุ่งยาก!*"
LED-HL Fog [≈H8/H9/H16]
หลอดไฟ LED แบบ Direct-fit
แสงไฟสีขาวอบอุ่น 3500 เคลวิน
ระบบยานยนต์ขั้นสูง
หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision จะให้แสงที่สวยงามเหมือนหลอดไฟฮาโลเจนที่ 3500 เคลวิน จะให้รถของคุณมีสไตร์ที่คลาสสิคในขณะที่ให้ความสว่างระดับ LED และให้ทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้นในสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น มีหิมะและหมอก เนื่องจากแสงสะท้อนที่ลดลง
หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision ให้ประสิทธิภาพลำแสงและความสว่างที่เหนือกว่าหลอดไฟฮาโลเจน และมีขนาดที่กะทัดรัดและมีความเข้ากันได้ระดับสากล นวัตกรรมล่าสุดของเทคโนโลยี LED ทำให้มีความสว่างเทียบเท่ากับหลอดไฟฮาโลเจน ECE มาตรฐาน ในขณะที่ให้ประสิทธิภาพของลำแสงและการใช้พลังงานที่ดีกว่า หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision จะให้ทัศนวิสัยในการขับขี่บนถนนที่ดีกว่า ทำให้มองเห็นสิ่งกีดขวางและความปลอดภัยในการขับขี่ที่ดีกว่า
"หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision นั้นสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จึงทำให้งานของคุณง่าย! ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความเข้ากันได้หรือใช้แหวนแปลง: หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision มีขนาดกะทัดรัด และมีฐานในตัวตามมาตรฐาน IEC 60061 การออกแบบที่ติดตั้งได้โดยตรงทำให้มีขนาดเท่ากับหลอดไฟฮาโลเจน ช่วยให้ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ง่าย และเข้ากันได้กับรถจำนวนมาก*"
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ความคิดเห็น
เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ไฟ LED สำหรับตกแต่งเพิ่มเติมนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้หรือไม่ ไม่อนุญาตให้ใช้โคมไฟบนถนนสาธารณะ
เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดฮาโลเจนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
2 ปีมาตรฐาน