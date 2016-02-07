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ยกเลิกการผลิต
MCD1065/98
กล่องภาพยนตร์
เพลิดเพลินกับประสบการณ์การชมภาพยนตร์และการฟังเพลงที่บ้าน ด้วยระบบ DVD ขนาดเล็ก Cube จาก Philips รุ่น MCD1065 ที่เล่นได้ทั้ง DVD, VCD, CD และอื่นๆ พร้อมคุณสมบัติ USB Direct ในตัวสำหรับภาพถ่ายและเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา ที่มาด้วยรูปทรงกะทัดรัดลงตัวกับทุกพื้นที่และทุกไลฟ์สไตล์
DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
สูงสุด 24W
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ DivX® Ultra ได้รวมการเล่น DivX® พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก และ CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป
Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น
3.8
จาก 5
4
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nana56
07/02/2016
Malaysia
Good Product
Excellent sound, and compact size. Nice finishing.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system
Romano136
23/09/2013
Singapore
Sounds great on this Small Audio...
Nice product for this compact sound system... Very neat..
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system
WendyAw
29/05/2012
Singapore
Up till this point the player is wonderful and strong in sound...I love the sleek black looks which brightens the house. Bravo!
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system