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ระบบ DVD ขนาดเล็ก Cube

MCD1065/98

3.8

| (4) ตรวจดู

กล่องภาพยนตร์

เพลิดเพลินกับประสบการณ์การชมภาพยนตร์และการฟังเพลงที่บ้าน ด้วยระบบ DVD ขนาดเล็ก Cube จาก Philips รุ่น MCD1065 ที่เล่นได้ทั้ง DVD, VCD, CD และอื่นๆ พร้อมคุณสมบัติ USB Direct ในตัวสำหรับภาพถ่ายและเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา ที่มาด้วยรูปทรงกะทัดรัดลงตัวกับทุกพื้นที่และทุกไลฟ์สไตล์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เล่นโดยใช้ USB direct

กล่องภาพยนตร์

  • DVD

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • สูงสุด 24W

เล่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เล่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ DivX® Ultra ได้รวมการเล่น DivX® พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก และ CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป

USB direct สำหรับเล่นภาพถ่าย และเพลง MP3/WMA

USB direct สำหรับเล่นภาพถ่าย และเพลง MP3/WMA

Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม

Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม

Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.8

จาก 5

4

ตรวจดู

3
1

07/02/2016

Malaysia

Malaysia

Good Product

Excellent sound, and compact size. Nice finishing.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system

23/09/2013

Singapore

Singapore

Sounds great on this Small Audio...

Nice product for this compact sound system... Very neat..

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system

29/05/2012

Singapore

Singapore

Up till this point the player is wonderful and strong in sound...I love the sleek black looks which brightens the house. Bravo!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD1065 Cube DVD micro system

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