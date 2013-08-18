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ยกเลิกการผลิต
MCD170/98
เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ DVD ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม
ขณะนี้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การฟังเสียงประดุจกำลังรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ได้ภายในบ้านคุณ! Philips DVD micro theater MCD170 มีพร้อมทั้งการออกแบบที่สวยงามและคุณสมบัติ Dynamic Bass Boost ให้พลังเสียงเบสที่หนักแน่น
เล่น DVD
USB Direct
รูปทรงเล็กกะทัดรัด
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ DivX® Ultra ได้รวมการเล่น DivX® พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก และ CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป
เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิตอลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
วิทยุ FM ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง
3.0
จาก 5
1
วิจารณ์
irean
18/08/2013
Malaysia
dvd, usb
If have karaoke is best.design case so out fesyen. Now no many people are use already.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD170 DVD Micro Theater
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD170 DVD Micro Theater