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ยกเลิกการผลิต

DVD Micro Theater

MCD170/98

3

| (1) วิจารณ์

เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ DVD ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม

ขณะนี้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การฟังเสียงประดุจกำลังรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ได้ภายในบ้านคุณ! Philips DVD micro theater MCD170 มีพร้อมทั้งการออกแบบที่สวยงามและคุณสมบัติ Dynamic Bass Boost ให้พลังเสียงเบสที่หนักแน่น

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เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ DVD ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม

  • เล่น DVD

  • USB Direct

  • รูปทรงเล็กกะทัดรัด

เล่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เล่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ DivX® Ultra ได้รวมการเล่น DivX® พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก และ CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป

มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากไดร์ฟ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง

มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากไดร์ฟ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิตอลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ตั้งสถานีวิทยุ FM ระบบดิจิตอลล่วงหน้าได้ถึง 20 สถานี

ตั้งสถานีวิทยุ FM ระบบดิจิตอลล่วงหน้าได้ถึง 20 สถานี

วิทยุ FM ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
2
1

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

dvd, usb

If have karaoke is best.design case so out fesyen. Now no many people are use already.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD170 DVD Micro Theater

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD170 DVD Micro Theater

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