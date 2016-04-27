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DVD Micro Theater

MCD183/98

3

| (1) วิจารณ์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เติมพลังเสียงในห้องชมภาพยนตร์อย่างมั่นใจด้วย Philips DVD Micro Theater ที่เสริมประสิทธิภาพลำโพงด้วยกำลังขับทั้งหมด 100W RMS ช่วยให้คุณสัมผัสได้ถึงเอฟเฟกต์เสียง พร้อมคุณสมบัติ USB Direct สำหรับชมภาพถ่ายและเล่นเพลง

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ผ่อนคลายไปกับกับเสียงดนตรีและภาพยนตร์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

  • 100W

  • ซับวูฟเฟอร์

Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม

Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม

Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

รวม 100W RMS

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
2
1

27/04/2016

Australia

Australia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Quality High - Ease of use dissppointing

Quality of sound and media source all good. However functionality poor: Faint Display Light. Hard to see from even a close distance. Remote does not have a 'eject' button, only the unit has Remote quite small

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD183 DVD Micro Theater

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD183 DVD Micro Theater

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