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MCD263/98
ใส่ความมีชีวิตชีวาให้ประสบการณ์การชมภาพยนตร์
ระบบ Micro DVD จาก Philips รุ่น MCD263 ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในบ้านโดยไม่เกะกะ ด้วยเทคโนโลยี Dolby Virtual Speaker และเอาต์พุตวิดีโอ HDMI ที่สูงถึง 1080p ที่มอบเสียงเซอร์ราวด์และภาพคมชัดเหมือนในโรงภาพยนตร์
HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p') จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ
Dolby Virtual Speaker คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพงคู่ ระบบ Spatial Algorithm ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD ด้วยระบบ 2-channel และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic II จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-channel ที่สมจริงดุจมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป
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