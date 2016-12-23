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ยกเลิกการผลิต
MCD388/98
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
สัมผัสประสบการณ์เสียงและภาพอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนด้วย Philips Micro Theater ที่ติดผนังได้ เล่นได้จากหลากหลายแหล่งข้อมูล อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI) เต็มรูปแบบให้ภาพที่คมชัดขึ้น
ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
ติดผนังได้
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้
ซับวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิตอลเพิ่มความถี่เสียงเบสให้หนักแน่นยิ่งขึ้น จึงให้เสียงเบสอันลุ่มลึกปราศจากความผิดเพี้ยน
Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น
1.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Vandame
23/12/2016
Philippines
Not what you could expect!
Very quickly the subwoofer did not work well anymore,not enough power, i guess the store selling it boost it with auxiliary speekers, i live in a country where you have to send back the unit for repair 800km away,no competent technician around, then you are without unit for 3 to 4 months !
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD388 Micro Theater
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD388 Micro Theater