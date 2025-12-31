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MCD396/98
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
สัมผัสความทันสมัยล่าสุดที่ไม่เหมือนใครได้แล้วด้วย Philips DVD Micro Theatre แบบ 2-in-1 ที่เล่นได้ทั้ง DVD, WMA-CD และ MP3-CD เพลิดเพลินไปกับดนตรีและภาพยนตร์เรื่องโปรด ความบันเทิงภายในบ้านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
100W
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
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