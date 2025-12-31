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MCI500H/12
อิสระทางดนตรี
เพลิดเพลินกับการฟังเพลงในแบบของคุณ ด้วยเสียงที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงและเต็มไปด้วยพลัง! MCi500H ความจุ 160GB ที่รวมทุกอย่างไว้เป็นหนึ่งเดียวให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นแผ่น HDD ถ่ายโอนเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ พลักแอนด์เพลย์จากอุปกรณ์ USB หรือฟังเพลงอย่างไม่จำกัดบนวิทยุอินเตอร์เน็ต
160GB/CD 2000 แผ่น
วิทยุอินเตอร์เน็ตฟรี
2x50W
ซอฟต์แวร์ WADM Wireless Audio Device Management (ที่ให้มา) ของ Philips ให้คุณคัดลอกคอลเลคชันเพลงที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ไปยังฮาร์ดดิสก์ของเซ็นเตอร์ Streamium ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายด้วยเทคโนโลยีลากและวาง คุณจึงเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์
ฟังก์ชันการค้นหาด้วยอักษรบนแผงปุ่มควบคุมรีโมทคอนโทรลช่วยให้คุณค้นหาศิลปิน เพลงหรืออัลบั้มที่คุณชื่นชอบ ด้วยการกด 'ค้นหา' บนรีโมทคอนโทรลแล้วพิมพ์ตัวอักษร 1-2 ตัวแรกหรือหมายเลขของ ชื่อเพลง ศิลปินหรืออัลบั้มที่คุณต้องการ คุณจะได้รับข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความต้องการของคุณ ไม่ต้องเสียเวลากับการเลื่อนดูคอลเลคชันทั้งหมดหรือดูรายการเพลงทีละบรรทัด
ระบบ Micro Hi-Fi ไร้สาย Streamium ใช้ตัวแปลงสัญญาณไฮไฟที่มีคุณภาพสูง ทวีตเตอร์แบบ Soft Dome 1" ผลิตจากไหมแท้ซึ่งสามารถปลดปล่อยรายละเอียดของดนตรีได้อย่างชัดเจนเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เน้นหนักหรือเสียงกึกก้อง ในขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานก็ประทับใจไม่แพ้กันด้วยวูฟเฟอร์ระดับเสียงกลางขนาด 5.25" ที่ประกอบด้วยกรวยกระดาษประสิทธิภาพสูงที่มีข้อดีคือน้ำหนักเบาและทนทาน ซึ่งทำหน้าที่ทรานเซียนต์ได้อย่างเป็นเลิศและคงไว้ซึ่งอรรถรสความบันเทิงที่มีความถี่ตอบสนองที่สม่ำเสมอที่สุดได้ถึง 4kHz ผลลัพธ์ที่ได้คือดนตรีที่ผสมผสานกันระหว่างเสียงร้องที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติที่สุดแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสียงเบสแบบไดนามิกอันทรงพลัง
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