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ยกเลิกการผลิต

ระบบเสียงขนาดเล็ก Cube

MCM1055B/98

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ผ่อนคลายกับเพลงอันไพเราะ

เพลิดเพลินกับแผ่น CD และดนตรีที่คุณชื่นชอบแบบพกพา Philips ระบบเพลงขนาดเล็ก Cube เล่นแผ่น CD และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ USB Direct สำหรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์พกพา ลงตัวด้วยการออกแบบกะทัดรัดที่เข้ากันได้กับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ผ่อนคลายกับเพลงอันไพเราะ

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • สูงสุด 24W

  • สูงสุด 24W

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

พลังขับเสียงสูงสุด 24 วัตต์

การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์

การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์ รูปทรงกะทัดรัดที่เหมาะกับการนำไปใช้งานได้ทุกห้องด้วยรูปทรงและขนาดที่เพรียวบาง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

05/10/2013

Singapore

Singapore

Excellent Sound.... great value for money

I bought this product for my bedroom and it has really great sound with excellent bass..... really impressed

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055B Cube micro sound system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055B Cube micro sound system

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