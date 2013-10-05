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ยกเลิกการผลิต
MCM1055B/98
ผ่อนคลายกับเพลงอันไพเราะ
เพลิดเพลินกับแผ่น CD และดนตรีที่คุณชื่นชอบแบบพกพา Philips ระบบเพลงขนาดเล็ก Cube เล่นแผ่น CD และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ USB Direct สำหรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์พกพา ลงตัวด้วยการออกแบบกะทัดรัดที่เข้ากันได้กับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์
CD, MP3-CD, USB, FM
สูงสุด 24W
สูงสุด 24W
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์ รูปทรงกะทัดรัดที่เหมาะกับการนำไปใช้งานได้ทุกห้องด้วยรูปทรงและขนาดที่เพรียวบาง
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Erle
05/10/2013
Singapore
Excellent Sound.... great value for money
I bought this product for my bedroom and it has really great sound with excellent bass..... really impressed
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055B Cube micro sound system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055B Cube micro sound system