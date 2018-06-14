รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
MCM1055/98
ผ่อนคลายกับเพลงอันไพเราะ
เพลิดเพลินกับแผ่น CD และดนตรีที่คุณชื่นชอบแบบพกพา Philips ระบบเพลงขนาดเล็ก Cube เล่นแผ่น CD และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ USB Direct สำหรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์พกพา ลงตัวด้วยการออกแบบกะทัดรัดที่เข้ากันได้กับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์
CD, MP3-CD, USB, FM
สูงสุด 24W
สูงสุด 24W
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลงดิจิตอลได้มากขึ้นผ่าน USB Direct ในตัวได้ง่ายดาย
การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์ รูปทรงกะทัดรัดที่เหมาะกับการนำไปใช้งานได้ทุกห้องด้วยรูปทรงและขนาดที่เพรียวบาง
3.8
จาก 5
5
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Mfy76
14/06/2018
Malaysia
I love it.
Sounds great with bassy sound. Also, its my favourite color white.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055 Cube micro sound system
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055 Cube micro sound system
MU123
04/03/2014
Singapore
This product is quite nice
i really like this product but i need to know can you shuffle the song in ONE FOLDER/ALBUM??
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055 Cube micro sound system
Putera72
17/08/2013
Malaysia
Very nice design and friendly user
Received this product for my birthday present and first time use philips pruduct. I like the design and color. The sound system very good also and friendly for user.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055 Cube micro sound system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055 Cube micro sound system