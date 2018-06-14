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ระบบเสียงขนาดเล็ก Cube

MCM1055/98

3.8

| (5) ตรวจดู

ผ่อนคลายกับเพลงอันไพเราะ

เพลิดเพลินกับแผ่น CD และดนตรีที่คุณชื่นชอบแบบพกพา Philips ระบบเพลงขนาดเล็ก Cube เล่นแผ่น CD และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ USB Direct สำหรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์พกพา ลงตัวด้วยการออกแบบกะทัดรัดที่เข้ากันได้กับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ผ่อนคลายกับเพลงอันไพเราะ

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • สูงสุด 24W

  • สูงสุด 24W

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

USB Direct สำหรับเล่นเพลง MP3 ได้ง่าย

USB Direct สำหรับเล่นเพลง MP3 ได้ง่าย

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลงดิจิตอลได้มากขึ้นผ่าน USB Direct ในตัวได้ง่ายดาย

การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์

การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์ รูปทรงกะทัดรัดที่เหมาะกับการนำไปใช้งานได้ทุกห้องด้วยรูปทรงและขนาดที่เพรียวบาง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.8

จาก 5

5

ตรวจดู

2
1

14/06/2018

Malaysia

Malaysia

I love it.

Sounds great with bassy sound. Also, its my favourite color white.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055 Cube micro sound system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055 Cube micro sound system

04/03/2014

Singapore

Singapore

This product is quite nice

i really like this product but i need to know can you shuffle the song in ONE FOLDER/ALBUM??

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055 Cube micro sound system

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055 Cube micro sound system

17/08/2013

Malaysia

Malaysia

Very nice design and friendly user

Received this product for my birthday present and first time use philips pruduct. I like the design and color. The sound system very good also and friendly for user.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055 Cube micro sound system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM1055 Cube micro sound system

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