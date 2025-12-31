รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
MCM108/98
ระบบเสียงขนาดกะทัดรัดที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมในรูปแบบโฉบเฉี่ยวกะทัดรัด MCM108 ให้เสียงที่มีคุณภาพและฟังก์ชันที่สำคัญต่างๆ เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังเพลงตามแบบที่คุณชื่นชอบ
เล่น MP3/WMA-CD
ขนาดกะทัดรัด
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าทำให้คุณสามารถเล่นเพลงกับอุปกรณ์อื่นได้ด้วยเครื่องเล่น Philips เพียงต่อเครื่องเล่นเข้ากับสายสัญญาณออกหรือสัญญาณเสียงออก หรือต่อแจ็คหูฟังเครื่องเล่นมีเดียอื่นๆ เช่น เครื่องเล่น CD หรือ DVD, VCR และเครื่องเล่น MP3
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
ความคิดเห็น