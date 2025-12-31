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MCM2150/98
เสียงเต็มอิ่มทรงพลัง
ฟังเพลงที่คุณชอบบนเครื่องเล่นเพลงพกพาของคุณที่มี USB Direct และ Audio in ระบบเสียงระบบเสียงขนาดเล็กของ Philips นี้เล่นเพลงจาก MP3-CD และ CD-R/RW ได้ พร้อมมีลำโพง Bass Reflex สำหรับเสียงเบสเปี่ยมพลังและเร้าใจ
70W
ฝาด้านหน้าเลื่อนด้วยระบบมอเตอร์เพิ่มความน่าทึ่งให้กับการออกแบบตัวเครื่อง ฝาเลื่อนที่มีสไตล์ที่รับแผ่นดิสก์ด้วยการเลื่อนขึ้นและลงเป็นแนวตั้งอย่างนิ่มนวลเพียงคุณกดปุ่ม คุณจึงเปลี่ยนแผ่นได้อย่างสะดวกสบายได้ทุกเมื่อ ให้คุณเอนกายและเพลิดเพลินกับพลังเสียงทรงประสิทธิภาพ และสามารถดูการทำงานของแผ่นดิสก์ผ่านหน้าต่างโปร่งใสได้อีกด้วย
MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-7.6 ซม. (3")" โดย MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิมได้ถึง 10 เท่าโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียง MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนเว็บทั่วโลกในอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย
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