ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

Micro Music System

MCM2150/98

เสียงเต็มอิ่มทรงพลัง

ฟังเพลงที่คุณชอบบนเครื่องเล่นเพลงพกพาของคุณที่มี USB Direct และ Audio in ระบบเสียงระบบเสียงขนาดเล็กของ Philips นี้เล่นเพลงจาก MP3-CD และ CD-R/RW ได้ พร้อมมีลำโพง Bass Reflex สำหรับเสียงเบสเปี่ยมพลังและเร้าใจ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เสียงเต็มอิ่มทรงพลัง

  • 70W

+พลังขับเสียงสูงสุด 70W RMS

ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เข้าถึงได้สะดวก

ฝาด้านหน้าเลื่อนด้วยระบบมอเตอร์เพิ่มความน่าทึ่งให้กับการออกแบบตัวเครื่อง ฝาเลื่อนที่มีสไตล์ที่รับแผ่นดิสก์ด้วยการเลื่อนขึ้นและลงเป็นแนวตั้งอย่างนิ่มนวลเพียงคุณกดปุ่ม คุณจึงเปลี่ยนแผ่นได้อย่างสะดวกสบายได้ทุกเมื่อ ให้คุณเอนกายและเพลิดเพลินกับพลังเสียงทรงประสิทธิภาพ และสามารถดูการทำงานของแผ่นดิสก์ผ่านหน้าต่างโปร่งใสได้อีกด้วย

เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW

เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW

MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-7.6 ซม. (3")" โดย MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิมได้ถึง 10 เท่าโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียง MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนเว็บทั่วโลกในอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี